Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Meta zal pas in 2023 standaard end-to-end-encryptie uitrollen op Facebook Messenger en Instagram-gesprekken.

Eerder dit jaar beloofde Meta dat de privacyoptie "op zijn vroegst in 2022" beschikbaar zou zijn voor alle Facebook Messenger- en Instagram-gebruikers. Nu heeft het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp via een bericht in The Telegraph (zoals voor het eerst gemeld door The Guardian ) onthuld dat de hele inspanning is uitgesteld vanwege zorgen over de veiligheid van gebruikers.

Met end-to-end-codering kunnen alleen een afzender en ontvanger een bericht zien. Hoewel berichten die via Facebook Messenger en Instagram worden verzonden, end-to-end kunnen worden versleuteld, is de optie niet standaard ingeschakeld, en nu zal dat pas over een paar jaar zijn. Davis zei dat Meta niet wil dat de functie zijn vermogen om criminele activiteiten te stoppen belemmert, en dat het "dit goed wil doen".

Dus, om "openbare veiligheidsinspanningen" te ondersteunen, is Meta van plan om nu een "combinatie van niet-gecodeerde gegevens" te gebruiken voor apps, accountinformatie en rapporten van gebruikers. Houd er rekening mee dat WhatsApp al standaard end-to-end-codering ondersteunt .

Het VK, de VS, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, India en Japan hebben ook allemaal een internationale verklaring ondertekend die waarschuwt voor de gevaren van encryptie en een beroep doet op platforms om rechtshandhavingsachterdeur toegang te geven tot versleutelde berichten en bestanden met een borg.

Volgens de BBC is de Britse minister van Binnenlandse Zaken van mening dat end-to-end-encryptie het moeilijk kan maken om online kindermisbruik te voorkomen.