Facebook stopt met gezichtsherkenningssoftware

(Pocket-lint) - Facebook heeft een enigszins verrassende aankondiging gedaan en bevestigt dat het alle gezichtsherkenningssoftware gaat uitschakelen die het heeft gebruikt als onderdeel van de fotosuite van zijn app en website. Dit is het systeem dat herkent wie er op je fotos staat terwijl je ze uploadt.

Tijdens het stopzetten van het systeem heeft Facebook het opnieuw verdedigd als nuttig voor de slechtziende of gehandicapte gebruikers die het misschien een uitdaging vinden om hun vrienden en geliefden handmatig op fotos te taggen, maar gaf ook toe dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen bij het moment.

De blogpost waarin de verandering wordt aangekondigd, bevestigt dat de socialemediagigant de vele zorgen over gezichtsherkenningssoftware die momenteel in de samenleving aanwezig is erkent (niet dat die zorgen bijzonder nieuw zijn), en legt uit dat dit gedeeltelijk de reden is waarom het zijn betrokkenheid beëindigt.

Als u zich op enig moment hebt aangemeld voor het gebruik van automatische tags, wordt de sjabloon die wordt gebruikt om u te identificeren, verwijderd op hetzelfde moment dat het systeem voor niemand meer beschikbaar is. Dit betekent dat we veilig kunnen inschatten dat Facebook de "gezichtsafdrukken" van honderden miljoenen gebruikers zal verwijderen.

Het is een gedurfdere stap dan we gewend zijn van technische giganten als Facebook ( sorry, Meta ) en het is veelzeggend dat de blogpost eindigt met het opnieuw bevestigen van het potentiële nut van gezichtsherkenning in de toekomst, maar voor nu is dit een vrij grote stap die privacy-activisten zullen het waarschijnlijk met open armen ontvangen.