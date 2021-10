Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook, het bedrijf, heeft aangekondigd dat het vanaf nu Meta zal heten , en het geeft zijn hardware-eenheden ook een aantal nieuwe namen.

CTO Andrew Bosworth onthulde donderdag dat het bedrijf van plan is zijn Oculus-branding te beëindigen, inclusief voor de Oculus Quest virtual reality-headset en productlijn. Vanaf volgend jaar heet de Oculus Quest de Meta Quest en verandert de Oculus App in de Meta Quest App.

"VR zal de meest meeslepende manier zijn voor mensen om toegang te krijgen tot de metaverse en terwijl we kijken naar ons doel om [een miljard] mensen naar VR te brengen, willen we duidelijk maken dat Quest een Meta-product is", legt Bosworth uit in een Facebook-bericht. post na de Connect 2021-keynote . "Om deze reden vereenvoudigen we onze merkarchitectuur en stappen we af van het Oculus-merk voor onze hardware".

Als onderdeel van de rebranding zullen sommige Oculus-services worden hernoemd tot Horizon . "[We] zullen Meta Horizon uitbreiden als het merk dat al onze first-party meeslepende sociale ervaringen zal omvatten," zei Bosworth. "Je hebt dit al gezien met Horizon Workrooms en Horizon Worlds".

Bosworth voegde toe: "Binnenkort zie je ons verschuiven van Oculus naar Horizon Home, Horizon Venues, Horizon Friends en Horizon Profile".

Het Facebook Portal-assortiment krijgt ook een nieuwe naam. Ik zal ergens in de komende maanden "Meta Portal" worden genoemd.

"We brengen onze merken en producten dichter bij Meta, de paraplu voor al onze producten en diensten", aldus Bosworth. "Als mensen onze producten kopen, willen we dat ze duidelijk begrijpen dat al deze apparaten van Meta komen en opklimmen naar onze metaverse visie".

Ten slotte kondigde Bosworth in zijn post aan dat de hele VR- en AR-divisie die hij leidt, Facebook Reality Labs, wordt omgedoopt tot Reality Labs.