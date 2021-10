Facebook heeft een nieuwe naam: Meta

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook heeft zojuist een nieuwe naam gekregen. Nee, niet het sociale netwerk, maar het bedrijf erachter.

CEO Mark Zuckerberg maakte tijdens Connect 2021 , de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Facebook, bekend dat de nieuwe naam van zijn bedrijf Meta wordt. Het is een passende naam, aangezien Zuckerberg het grootste deel van de Connect-keynote besteedde aan het schetsen van de " Metaverse ", of wat hij denkt dat de toekomst van het internet is.

"Wij zijn een bedrijf dat technologie bouwt om te verbinden", aldus Zuckerberg. "Samen kunnen we eindelijk mensen centraal stellen in onze technologie. En samen kunnen we een enorm grotere scheppende economie ontsluiten."

"Om te weerspiegelen wie we zijn en wat we hopen te bouwen", voegde hij eraan toe.

Zuckerberg zei in feite dat hij denkt dat de naam "Facebook" niet helemaal alles dekt wat zijn bedrijf op dit moment doet, en dat het merk Facebook zo "nauw verbonden is met één product". Na verloop van tijd zei Zuckerberg dat hij hoopt dat Facebook zal worden gezien als een "metavers bedrijf".

In een blogpost ging Zuckerberg dieper in op Meta. Hoewel de bedrijfsstructuur van het bedrijf hetzelfde blijft, zal de manier waarop het financiële resultaten rapporteert veranderen. "Vanaf onze resultaten voor het vierde kwartaal van 2021 zijn we van plan om over twee operationele segmenten te rapporteren: Family of Apps en Reality Labs ... We zijn ook van plan om op 1 december te gaan handelen onder de nieuwe aandelenticker die we hebben gereserveerd, MVRS. ".

Houd er rekening mee dat Facebook niet het eerste grote technologiebedrijf is dat jaren na de oprichting een nieuwe bedrijfsnaam aanneemt. Zo werd Google in 2015 Alphabet. De eigenlijke Google-zoekmachine werd een van de verschillende business units onder de paraplu/holding van Alphabet.

Ook bij Connect plaagde Facebook dat het werkt aan augmented reality-brillen en een nieuwe high-end VR-headset genaamd Project Cambria . Blijf op de hoogte van Pocket-lints How to watch Connect- gids om een samenvatting van het evenement te bekijken.