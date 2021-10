Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook is begonnen aan zijn reis om de Metaverse te introduceren - een onderling verbonden online concept dat gebruikers helpt om software, games en ervaringen virtueel op meerdere apparaten te delen.

Tijdens de jaarlijkse Facebook Connect- presentatie heeft het de wielen in gang gezet en een aantal van zijn plannen uiteengezet. Het bedrijf heeft Pocket-lint echter ook verteld dat dit een grootschalig project is dat het grootste deel van een decennium zou kunnen duren om te realiseren.

Ondertussen legt het, in combinatie met zijn virtual reality-arm, Oculus , de basis voor de Metaverse zelf door verschillende lanceringen voor het hier en nu aan te kondigen.

Een daarvan is Horizon Home.

Net zoals Horizon Workrooms eerder dit jaar onthulde, is Horizon Home een virtuele ruimte waar verschillende gebruikers kunnen samenkomen, communiceren en samenwerken. Maar het is minder zakelijk en meer consumenten, met een Horizon Home die de nieuwe front-end-ervaring wordt voor een Oculus Quest 2 VR-ervaring.

Je kunt je huis bouwen en aanpassen, er andere ervaringen mee starten, films en live-evenementen bekijken en zelfs gasten uitnodigen om met je mee te doen in avatarvorm. Je kunt dan groeperen voor activiteiten, spelletjes of bezichtiging.

Bovendien kondigde het team aan dat er meer apps beschikbaar komen voor multitasking binnen Horizon Home, waaronder Slack en Dropbox.

Dit is, wat Facebook noemt, "een vroege" voorproef van hoe de Metaverse mensen zal verbinden voordat ze hun reis samen of solo online voortzetten. Het wordt "binnenkort gelanceerd".

Tijdens Facebook Connect is ook een Active Pack aangekondigd, een set Quest 2-accessoires die volgend jaar verschijnen en de headset gemakkelijker te gebruiken maken met fitness-apps.

Dit omvat nieuwe grepen voor de Touch-controllers en een voor oefeningen geoptimaliseerde gezichtsinterface die de headset beschermt en het gemakkelijker maakt om af te vegen nadat je je in het zweet hebt gewerkt.

Fitness is een belangrijk aandachtspunt voor Oculus komend jaar, dus het doet er alles aan om de ervaring comfortabeler te maken.

Ten slotte kunnen audiogesprekken in Facebook Messenger binnenkort worden voortgezet in een VR-headset en vice versa. Je kunt ook helemaal opnieuw bellen in VR.

Dit zijn allemaal coole, kleinere functies, maar geven samen een indruk van het soort richting waarin de Metaverse gaat.

Facebook wilde er echter op wijzen dat, hoewel VR van nature geschikt is voor een sociale digitale ervaring, het niet alles is. Standaard 2D-monitoren, tvs en displays, zelfs mobiele apparaten, zullen ook belangrijke hulpmiddelen zijn voor mensen om met het concept te gebruiken, evenals mixed en augmented reality.

Het is nog maar net begonnen.