Facebook zou zijn naam kunnen veranderen, maar "Facebook" blijft bestaan

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat socialemediagigant Facebook van plan is zijn naam te veranderen.

Hoewel sommigen misschien denken dat dit is om de recente negatieve media-aandacht en klokkenluiden af te wenden , suggereren bronnen dat het eigenlijk is om een focus op de "metaverse" op te bouwen.

De metaverse is iets waar Facebook al een tijdje op hint en we zullen er waarschijnlijk meer over horen tijdens Facebook Connect op 28 oktober . De metaverse is door Facebook beschreven als "... een nieuwe fase van onderling verbonden virtuele ervaringen met behulp van technologieën zoals virtual en augmented reality."

Om duidelijk te maken dat Facebook meer is dan alleen een app voor sociale media, plant het bedrijf een re-branding om deze toekomstige veranderingen in de organisatie weer te geven. Deze stap is vergelijkbaar met de actie die Google ondernam toen het het overkoepelende bedrijf Alphabet oprichtte om niet alleen als een zoekmachine te worden gezien.

Daarom zal de aanstaande rebranding van Facebook waarschijnlijk de Facebook-app die we kennen en waar we van houden / verafschuwen, opnieuw positioneren als een van de verschillende producten of diensten onder het nieuwe moederbedrijf. Facebook is nu immers eigenaar van WhatsApp, Oculus, Instagram, Onavo en meer. Het is dus logisch om dingen te veranderen.

Eerder dit jaar vertelde Facebook-CEO Mark Zuckerberg aan The Verge dat er dingen zouden veranderen en dat "we effectief zullen overgaan van mensen die ons in de eerste plaats zien als een socialmediabedrijf naar een metavers bedrijf."

Hij zei ook dat de metaverse "... een grote focus zal zijn, en ik denk dat dit gewoon een groot deel gaat uitmaken van het volgende hoofdstuk over de manier waarop internet zich ontwikkelt na het mobiele internet."

Er gaan dus zeker dingen veranderen. Facebook heeft net zoveel duidelijk gemaakt met de aankondiging dat het van plan is om de komende vijf jaar 10.000 nieuwe banen in Europa te creëren om de metaverse te bouwen.

Binnenkort weten we meer.