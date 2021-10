Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Begin 2021 kondigde Facebook een groot aantal nieuwe op audio gebaseerde functies aan. Nu lanceert het een speciale hub voor hen, zodat je gemakkelijk podcasts, live audio en korte clips op het platform kunt vinden. Het sociale netwerk verzamelt in wezen al zijn audioformaten op een nieuw tabblad "Audio".

De nieuwe Audio-hub van Facebook is te vinden in de Facebook-app voor iOS- en Android-apparaten. Het is een tabblad in het gedeelte Facebook Watch.

Open de nieuwste versie van de mobiele Facebook-app. Selecteer Bekijken in de onderste navigatiebalk. Dit is het pictogram TV met een afspeelknop. Je ziet verschillende tabbladen bovenaan Facebook Watch: Voor jou

Live

Muziek

Audio

Volgend op Selecteer Geluid.

Deze nieuwe hub helpt Facebook-gebruikers om audio-inhoud van hun favoriete makers te vinden, nieuwe inhoud te ontdekken en toegang te krijgen tot inhoud die ze voor later hebben opgeslagen. Bij de lancering zal het gedeelte Audio de inhoud benadrukken van de makers die je al volgt, evenals gepersonaliseerde aanbevelingen en suggesties.

Het wordt uitgerold naar alle mobiele gebruikers van Facebook in de VS.

De mobiele app Clubhouse werd begin dit jaar een enorm succes, waardoor Facebook en anderen gedwongen werden de live audiomarkt te betreden om te concurreren. Zo ontwikkelde Twitter een Spaces-functie, terwijl Facebook een aantal nieuwe audiofuncties heeft ontwikkeld, die langzaam uitgerold worden. Zoals gemeld door TechCrunch , is Facebook begonnen met het maken van zijn Clubhouse-rivaal, Live Audio Rooms, "ruimer beschikbaar voor wereldwijde gebruikers". Het begint ook Soundbites uit te rollen.

Het sociale netwerk werkt aan drie hoofdproducten: Soundbits, Podcasts en Live Audio Rooms.

Soundbites: korte audioclips - of "een audioversie" van Reels, volgens CEO Mark Zuckerberg.

korte audioclips - of "een audioversie" van Reels, volgens CEO Mark Zuckerberg. Podcasts: Facebook maakt een tool voor het ontdekken van podcasts.

Facebook maakt een tool voor het ontdekken van podcasts. Live Audio Rooms: Host audiodiscussies en neem zelfs uw gesprekken op en verspreid ze.

Wil meer weten? Check out: Kijk uit, Clubhuis: Facebook kondigt Live Audio Rooms en Soundbites aan .

