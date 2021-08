Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ongeveer 10 jaar geleden lanceerde Facebook een speciale Messenger-app . Een paar jaar later verwijderde het officieel berichten en spraak- en video-oproepen uit de hoofdapp. Nu zei Bloomberg dat Facebook overweegt om spraak- en video-oproepen weer toe te voegen aan zijn hoofdapp in verschillende landen, waaronder de VS.

Spraak- en videogesprekken zijn twee kernfuncties van Messenger. Deze Messenger-functies zijn ook beschikbaar in andere Facebook-producten, zoals Portal-videocameras en Oculus virtual reality-headsets . Als je je afvraagt of er nog andere Messengers naar Facebook zullen komen, vertelde de productmanager van Messenger aan Bloomberg dat "je hier in de loop van de tijd veel meer van gaat zien".

Het bedrijf heeft niet gedeeld hoeveel gebruikers spraak- en video-oproepen op Facebook kunnen testen, of wat er met de Messenger-app zal gebeuren, maar het heeft de media verteld dat gebruikers Messenger moeten blijven gebruiken voor een meer uitgebreide ervaring, inclusief messaging, audio en videobellen.

We vermoeden dat Facebook deze stap beschouwt als een manier om gebruikers te laten communiceren met de Facebook-app. Er zijn waarschijnlijk genoeg mensen die Messenger gebruiken om met hun vrienden en geliefden te communiceren, maar tegelijkertijd hebben ze misschien niet eens de Facebook-app geïnstalleerd.

Er is ook de vraag: zal dit de Messenger-app kannibaliseren? En laten we ook niet vergeten dat deze verandering Messenger dieper in Facebook zou integreren, niet anders dan hoe Facebook Instagram en Facebook direct messaging verenigde , waardoor het moeilijker wordt om al die apps op te splitsen. Misschien is dat het punt.