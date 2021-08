Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Instagram, eigendom van Facebook, lanceerde vorig jaar Reels en bracht het trendy, korte videoformaat naar de Instagram-app. Met andere woorden, het heeft een TikTok-kloon gemaakt . Toen, eerder dit jaar, begon de Facebook-app met het testen van rollen in India, Mexico en Canada in een beperkte uitrol.

Nu komen ze naar Facebook in de VS.

Als u een van de gebruikers bent die vroegtijdig toegang krijgt tot Facebook-rollen, kunt u deze bekijken en maken in de mobiele Facebook-app. Facebook zei dat zijn gebruikers bijna de helft van hun tijd in de app doorbrengen met het bekijken van videos, en dat Reels "vooral snel" groeien. Dus nu zullen Reels voor sommige gebruikers in de nieuwsfeed verschijnen. Ze zullen ook beschikbaar zijn in groepen - waar gebruikers ze samen kunnen bekijken. Als onderdeel van deze test kunnen Instagram-gebruikers Reels cross-posten op Facebook.

Als u een van de gebruikers bent die vroege toegang krijgt, kunt u rollen bekijken en maken in de mobiele Facebook-app, waar u muziek kunt toevoegen of zelfs audio van de video van iemand anders kunt gebruiken. Tik gewoon op de knop "Maken" in het gedeelte Rollen dat verschijnt wanneer u door de nieuwsfeed bladert of terwijl u naar rollen kijkt, of door op "Reels" boven aan uw nieuwsfeed te tikken. Je ziet dan creatietools, zoals muziekselectie, audio opnemen, filmrol importeren en getimede tekst.

TikTok biedt vergelijkbare mogelijkheden voor het maken van videos en staat erom bekend het gebruik ervan in korte inhoud te populariseren. TikTok heeft sinds vorig jaar zelfs een explosief succes, met maandelijks een miljard actieve gebruikers. We vermoeden dat Facebook een deel van dat publiek wil veroveren.

Technisch gezien heeft het dat al geprobeerd - met de Lasso-app. Maar dat mislukte. Misschien doen Reels op Facebook het beter.