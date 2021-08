Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook Messenger introduceert end-to-end encryptie, of E2EE, voor spraak- en videogesprekken.

Facebook begon in 2016 met het testen van end-to-end-codering - toen het een mysterieus genaamde " geheime gesprekken "-functie aan zijn mobiele Messenger-app toevoegde die de - weliswaar begraven - optie bood om één-op-één tekstchats met end-to -einde encryptie. In het afgelopen jaar zei Facebook een toename te hebben opgemerkt in het gebruik van audio- en videogesprekken. Het is dus een upgrade van deze chatmodus, zodat u uw spraak- en video-oproepen kunt beveiligen, als u daarvoor kiest.

Het sociale netwerk kondigde op 13 augustus 2021 in een blogpost aan dat Facebook Messenger nu meer dan 150 miljoen video-oproepen per dag ziet, dus het rolt end-to-end encryptie uit voor spraak- en video-oproepen en meer functionaliteit voor verdwijnende berichten. Houd er rekening mee dat WhatsApp, eigendom van Facebook, al lange tijd spraak- en videogesprekken met E2EE heeft beveiligd, waardoor niemand behalve een afzender en ontvanger de versleutelde gegevens kan zien of horen.

Er zijn in de loop der jaren verschillende rapporten geweest over Facebook dat mogelijk een volledig end-to-end versleuteld systeem zou gebruiken voor al zijn berichten-apps - inclusief WhatsApp, Messenger en Instagram. Maar tot op heden moet het sociale netwerk helaas nog zon uniforme functie introduceren.

Facebook maakte echter vrijdag bekend dat het een beperkte bètatest uitvoert op Instagram. In deze proefperiode kunnen sommige gebruikers zich aanmelden voor E2EE voor directe berichten - dus dat is een begin. Facebook Messenger krijgt ook extra E2EE-testfuncties. Sommige Messenger-gebruikers zien een optie voor end-to-end versleutelde groepschats en oproepen tussen "vrienden en familie die al een bestaande chatthread hebben of al verbonden zijn".

Tot slot, wat betreft de update van verdwijnende berichten in Messenger, introduceert Facebook meer opties om te kiezen wanneer een bericht verloopt. U ziet nu tussen vijf seconden en 24 uur. Het bood oorspronkelijk stappen van één minuut, 15 minuten, één uur, vier uur en 24 uur.

Iedereen op Facebook Messenger zal deze verdwijnende berichtenupdate zien, evenals end-to-end-codering voor spraak- en video-oproepen.

