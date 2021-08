Facebook Dating voegt drie nieuwe functies toe: Audio Dates, Lucky Pick en Match Anywhere

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er komen drie nieuwe functies naar Facebook Dating , aangezien de socialemediagigant zichzelf in concurrentie wil brengen met Tinder en Bumble.

De datingservice voegt AudioDates, Match Anywhere en Lucky Pick toe, allemaal variaties van vergelijkbare functies die worden aangeboden door rivaliserende apps – en degene die vanwege de pandemie een grotere vraag hebben gezien.

De nieuwe toevoegingen werden gedetailleerd beschreven in een Twitter-thread van Alexandru Voica van Facebook Communications.

Audio Dates is misschien wel de meest opvallende van het nieuwe trio en werkt ongeveer zoals je van de naam zou verwachten. Hierdoor kan een gebruiker die met een ander is gematcht, effectief een uitnodiging voor een spraakoproep verzenden, die vervolgens kan worden geaccepteerd of afgewezen.

Dit komt overeen met de ervaring in andere apps, hoewel sommigen dit ook hebben uitgebreid naar videogesprekken.

Match Anywhere is een andere vanzelfsprekende functie die wordt uitgerold naar Facebook Dating, waardoor gebruikers twee extra locaties kunnen instellen om naar matches te zoeken. Dit is ideaal voor mensen die vaak tussen verschillende plaatsen hoppen, of misschien tijdelijk op een andere locatie zijn.

Er is ook Lucky Pick, waarmee daters rekening kunnen houden met andere gebruikers die niet helemaal passen binnen hun typische voorkeuren. Dit zou, volgens de Twitter-thread, degenen die geen vaste voorkeuren hebben, de mogelijkheid moeten bieden om hun opties nog steeds open te houden.

De veranderingen zijn dus duidelijke verbeteringen aan een dating-app in een vroeg stadium die zijn bereik nog steeds wil vergroten.

Nu Facebook in april ook een andere dating-app, Sparked, uitbrengt, is het moeilijk om echt te weten hoe lang deze veranderingen zullen doorgaan, dus geniet van je audiogesprekken zolang het kan.