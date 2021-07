Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mark Zuckerberg gokt op een nieuwe versie van internet. Het wordt de Metaverse genoemd en de CEO wil dat Facebook voorop loopt in deze technologie. Hij ziet zelfs een toekomst voor zich waarin je niet alleen inlogt op de producten van zijn bedrijf; je zult erin wonen, werken en rondhangen.

De CEO van Facebook liet Wall Street kennismaken met een concept dat bekend staat als de Metaverse tijdens een gesprek met investeerders over het tweede kwartaal van 28 juli 2021. Hij noemde het "de volgende generatie van internet en het volgende hoofdstuk van ons als bedrijf". Het is een enorme heruitvinding van het sociale netwerk waarvoor enorme jaarlijkse investeringen nodig zijn. Facebook geeft er zelfs "miljarden" aan uit, in de hoop uiteindelijk geld te verdienen als het lukt.

"Ik verwacht dat mensen de komende jaren zullen overstappen van ons voornamelijk als een socialmediabedrijf naar ons als een Metaverse-bedrijf", zei Zuckerberg tijdens de oproep. "In veel opzichten is de Metaverse de ultieme uitdrukking van sociale technologie." Hij voegde eraan toe: "Het is de toekomst waar we naartoe werken. Een virtuele omgeving waar je met mensen aanwezig kunt zijn in een digitale ruimte. Een belichaamd internet waar je in zit".

Hoewel hij in vage taal op hoog niveau was, beschreef Zuckerberg de Metaverse in wezen als een meeslepende virtuele wereld, net zoals virtual reality nu, maar een waar mensen samen tijd doorbrengen en ervaringen delen. Hij noemde de Metaverse voor het eerst een paar dagen voorafgaand aan de oproep en merkte op dat er plannen waren om een team in te huren om het te ontwikkelen. Nu beschrijft hij het echter als de toekomst en iets waarvan hij "droomde om te bouwen" sinds Facebook.

Tijdens de winstoproep over het tweede kwartaal noemden Facebook-managers "Metaverse" meer dan een dozijn keer - ondanks dat ze het nog nooit eerder hadden genoemd.

Zuckerberg zei dat de bepalende kwaliteit van de Metaverse dit gevoel is dat je er echt bent met een andere persoon of op een andere plaats.

Hij denkt dat Facebooks Metaverse toegankelijk zal zijn vanaf alle apparaten en apps, en dat gebruikers de Metaverse zullen betreden om games te spelen, te werken en ervaringen te creëren en te delen met vrienden. Ze zullen het zelfs gebruiken zoals ze tegenwoordig het internet gebruiken, maar ze zullen ook "sommige dingen kunnen doen die tegenwoordig niet logisch zijn op internet, zoals dansen". Zuckerberg merkte ook op dat het creëren van avatars en digitale objecten centraal zullen staan in de manier waarop gebruikers zich uitdrukken in de Metaverse.

Het punt is dat de Metaverse geen nieuw concept is dat Facebook heeft uitgevonden. Het is een vast thema in sci-fi . Facebook is nu pas begonnen de terminologie publiekelijk te gebruiken, terwijl het onthulde dat het iets is waar het naartoe heeft gewerkt met Oculus en andere investeringen in virtual en augmented reality.

Zoals Zuckerberg opmerkte tijdens de winstoproep voor het tweede kwartaal van Facebook, kan geen enkel bedrijf de Metaverse ontwikkelen. Voor Facebook zal de Metaverse een nieuw ecosysteem zijn met nieuwe protocollen, nieuwe betalingssystemen, nieuw alles. Het bedrijf heeft daarom een interne groep de opdracht gegeven om zijn versie van de Metaverse uit te bouwen, waarbij Zuckerberg het beschouwt als een sociaal product dat door honderden miljoenen mensen kan worden gebruikt.

Toen hem werd gevraagd naar interoperabiliteit, zei Zuckerberg dat deze "virtuele omgeving" toegankelijk zal zijn op apparaten en headsets, niet alleen op Facebook, en dat alle bedrijven de mogelijkheid zullen hebben om ervaringen voor de Metaverse te creëren. Is dat een utopie? Mogelijk. Er is niets dat concurrenten ervan weerhoudt om hun eigen Metaverses te bouwen. Heck, Microsoft , Nvidia en Epic Games hebben allemaal hun eigen iteraties besproken.

In een Facebook-bericht gaf Andrew Bosworth, de VP van AR/VR bij Facebook, toe dat de Metaverse er is. Hij beschreef het als een "verzameling van digitale werelden, elk met zijn eigen fysica om te bepalen wat daarbinnen mogelijk is". Maar om de volledige visie van Facebook op de Metaverse te bereiken, zei hij dat zijn bedrijf het "bindweefsel tussen deze ruimtes" moet bouwen en "de beperkingen van de fysica moet verwijderen".

De Facebook-groep die aan de Metaverse werkt, omvat de volgende leidinggevenden:

Vishal Shah , komt van Instagram en leidt de hele inspanning.

Vivek Sharma, komt van Facebook Gaming en zal de Horizon-teams leiden.

Jason Rubin , komt van Oculus en Facebook Gaming en zal het Content-team leiden.

Zuckerberg vindt het essentieel dat Facebook helpt bij het vormen van deze volgende versie van internet. Hij gelooft dat er veel succesvolle spelers in de Metaverse zullen zijn, maar hij hoopt dat het nog steeds de missie en het bedrijfsmodel van Facebook zal weerspiegelen. "We doen zeker veel van de belangrijkste investeringen die we moeten doen in de fundamentele technologie om de onderdelen te kunnen leveren die we willen", zei hij.

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 29 juli 2021