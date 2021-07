Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook introduceert een nieuw type emoji via zijn Facebook Messenger- app. Ze worden Soundmojis genoemd en zijn in feite emoji met geluid. Facebook zei dat het een "volledige" Soundmoji-bibliotheek lanceert en van plan is deze regelmatig bij te werken met "geluidseffecten en beroemde soundbites". Hier is alles wat u moet weten.

Soundmojis zijn de merknaam van Facebook voor emoji die zijn gekoppeld aan audio-soundbites. Niet alleen zijn klassieke emoji-pictogrammen gekoppeld aan hun voor de hand liggende geluiden, zoals de handen klappende emoji met een klappend geluid en een trommel met het tromgeroffelgeluid, maar Facebook zei dat je ook audioclips van artiesten en fragmenten uit tv-shows en films. De zandloper speelt bijvoorbeeld Drakes "je leeft maar één keer, dat is het motto"-tekst, terwijl de vuiststoot-emoji de regel "Ik heb geen vrienden, ik heb familie" uit Fast and Furious 7 speelt.

Tik op de emoji-knop in een Messenger-gesprek om Soundmojis te vinden. Tik vervolgens op het geluidspictogram aan de rechterkant, blader door de beschikbare opties en tik op een om een voorbeeld van het geluid te bekijken.

Nadat je de bovenstaande stappen hebt gevolgd, klik je op de knop verzenden om een Soundmoji te delen in je Facebook Messenger-gesprek.

Facebook rolt nu Soundmojis uit, in aanloop naar Wereld Emoji-dag op 17 juli 2021. Ze komen naar zowel iOS- als Android-gebruikers van de Messenger-app.

Bekijk de video van Facebook hierboven of de blogpost hier voor meer details.

