Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van een aankondiging waarin nieuwe handhavingsprotocollen worden beschreven, heeft Facebook het onbepaalde verbod van de voormalige president Donald Trump verlengd tot twee jaar. Het verbod loopt af op 7 januari 2023, wat betekent dat hij op tijd terug kan keren naar het sociale netwerk om in 2024 weer president te worden.

Facebook zal het verbod van Trump opnieuw evalueren voordat het wordt opgeheven, om "te beoordelen of het risico voor de openbare veiligheid is afgenomen", aldus Nick Clegg, de vice-president van wereldwijde zaken van Facebook. Als Trump wordt hersteld en vervolgens de regels van Facebook schendt, zal het bedrijf een "strikte reeks snel escalerende sancties" beginnen uit te voeren, wat kan leiden tot een permanent verbod op het platform.

Deze wijzigingen volgen op een verzoek van de Oversight Board, die bestaat uit mensenrechtenexperts die Facebook heeft gefinancierd om beslissingen te nemen. Het bestuur vroeg Facebook om zijn aanbevelingen over Trump te herzien en te veranderen hoe het politici anders behandelt dan andere gebruikers.

Facebook heeft daarom herzien hoe het omgaat met berichten van politici die de regels overtreden. Hoewel het nog steeds zeldzame gevallen van het schenden van inhoud zal toestaan als deze "nieuwswaardig of belangrijk is voor het algemeen belang", zullen politici zich aan dezelfde regels moeten houden als andere gebruikers. Voorheen beschouwde het alle spraak van politici als belangrijk voor het publiek, waardoor ze de regels van Facebook konden omzeilen.

"Vooruit... We zullen inhoud die door politici is gepost niet anders behandelen dan inhoud die door iemand anders is gepost", schreef Clegg in een blogpost die op 4 juni werd gepubliceerd. "In plaats daarvan zullen we onze evenwichtstest voor nieuwswaardigheid op dezelfde manier toepassen op alle inhoud, door te meten of de waarde van het algemeen belang van de inhoud opweegt tegen het potentiële risico op schade door het te laten staan."

Als reactie op de recente aanbevelingen van de Oversight Board heeft Facebook ook een waarschuwingssysteem openbaar gemaakt dat het gebruikt voor inhoud die de regels schendt. Als een account bijvoorbeeld meerdere waarschuwingen ontvangt, kan het permanent worden verbannen. Het maakte ook bekend dat stakingen na een jaar aflopen.

Geschreven door Maggie Tillman.