(Pocket-lint) - Facebook zal gebruikers nu vragen een nieuwsartikel te openen en te lezen voordat ze het delen, in een poging om de verspreiding van verkeerde informatie tegen te gaan.

De socialemediagigant bevestigde via Twitter dat het de nieuwe functie aan het testen is, waarbij de pop-up verschijnt voor gebruikers die artikelen willen delen voordat ze ze daadwerkelijk openen.

"Je staat op het punt een artikel te delen zonder het te openen", zal de prompt lezen, alvorens te waarschuwen dat het delen van ongelezen informatie kan betekenen dat je belangrijke feiten misloopt en vervolgens de keuze geeft om het stuk te openen of te delen zonder te lezen.

Vanaf vandaag testen we een manier om het beter geïnformeerd delen van nieuwsartikelen te promoten. Als je een link naar een nieuwsartikel gaat delen die je nog niet hebt geopend, laten we een prompt zien waarin je wordt aangemoedigd om de link te openen en te lezen voordat je hem met anderen deelt.

Het volgt een eerdere stap die benadrukte wanneer een artikel meer dan drie maanden oud was, en een vergelijkbare stap van Twitter, dat vorig jaar werd uitgerold en voorstelde om een verhaal te lezen voordat het werd geretweet.

En hoewel het misschien een heel eenvoudige, misschien onbeduidende stap van Facebook lijkt, heeft Twitter al laten zien dat deze waarschuwingen een verschil maken.

Na het uitproberen van de functie, ontdekte Twitter dat artikelen 40% meer werden geopend na ontvangst van een prompt, evenals een vermindering van het aandeel van degenen die een artikel daadwerkelijk hadden gelezen.

Net als Twitter is het echter niet helemaal duidelijk wanneer de nieuwe functie wereldwijd zal worden uitgerold. Toen we een snelle controle op Facebook uitvoerden, ontvingen we de prompt niet voordat we een ongeopend artikel gingen delen, dus verwacht, zoals altijd, dat dit artikel de komende weken op verschillende tijdstippen verschillende regios zal bereiken.

Hopelijk, zoals Twitter ontdekte, leidt de pop-up ertoe dat meer gebruikers goed worden geïnformeerd voordat ze het woord verspreiden.

Geschreven door Conor Allison.