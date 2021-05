Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook introduceert een functie genaamd Neighborhoods, ontworpen als een sectie binnen de Facebook-app om mensen te helpen contact te maken met hun lokale gemeenschap, nieuwe plaatsen in de buurt te ontdekken en contact te maken met buren.

Hier is alles wat u moet weten over Facebook-buurten, inclusief waar de functie beschikbaar is, hoe deze werkt en wat deze te bieden heeft.

Facebook Neighborhoods wordt door Facebook omschreven als "een enkele bestemming om lokale gemeenschappen op Facebook op te bouwen en te versterken".

Het is gemaakt als een speciale ruimte binnen de Facebook-app waarmee gebruikers in contact kunnen komen met hun buren, betrokken kunnen raken bij hun lokale gemeenschappen en nieuwe plaatsen en aanbevelingen kunnen vinden binnen hun gemeenschap.

Het idee is om lokale bedrijven te ondersteunen, terwijl mensen ook de mogelijkheid krijgen om tips te delen in lokale groepen en buren met gemeenschappelijke interesses te ontmoeten.

Facebook Neighborhoods is een specifiek gedeelte van de Facebook-app en het is een opt-in-ervaring, zodat je kunt kiezen of je er lid van wilt worden als het in jouw regio wordt aangeboden.

Je moet een buurtprofiel instellen dat losstaat van je Facebook-profiel, maar je buurtprofiel bevat je naam, profielfoto en omslagfoto van je Facebook-profiel. Het toont ook uw buurt, die u moet bevestigen wanneer u zich aanmeldt. Je hebt ook de mogelijkheid om je aan te sluiten bij buurten in de buurt om berichten van omringende buren te zien.

Je moet ouder zijn dan 18 om lid te worden van Facebook Neighborhoods.

Tijdens het instellen kun je interesses, je favoriete plekken en een biografie toevoegen als je dat wilt, om mensen in je buurt te helpen je beter te leren kennen.

Er zijn een aantal functies die worden aangeboden onder de paraplu van Facebook Neighborhoods.

In de buurtlijst vindt u informatie over andere buren in uw buurt. Hun biografieën, favoriete plaatsen en interesses worden hier weergegeven, net als die van u in uw profiel als u ervoor heeft gekozen om ze op te nemen.

Je kunt ook een bericht schrijven waarin je jezelf voorstelt en je kunt deelnemen aan discussies over berichten van andere buren en vragen beantwoorden in de speciale feed voor buurtvragen.

Met Facebook Neighborhoods kun je op basis van je interesses afhankelijke groepen maken, zoals een groep waar basketballiefhebbers over de nieuwste game kunnen praten, of vogelaars om over vogels in de omgeving te praten.

Het is ook mogelijk voor beheerders van Facebook-groepen om hun groep toe te voegen aan buurten, zodat degenen die lokaal wonen deze gemakkelijker kunnen vinden.

Een groep die in Neighborhoods is gemaakt, kan privé, open, zichtbaar of verborgen zijn. Als het privé is, kunnen alleen leden van de groep die lid zijn geworden van de buurt de berichten zien. Als de groep open is, kan iedereen in de buurt of nabijgelegen buurten (indien geselecteerd) de leden van de groep en de berichten zien.

Voor zichtbare groepen kan iedereen in de buurt de groep zoeken en vinden. Als de groep verborgen is, kunnen alleen leden de groep vinden.

Er is een speciale aanbevelingsfunctie in Facebook Neighborhoods die is ontworpen om het gemakkelijk te maken om advies te vinden over de beste koffie in een gebied, of de beste slotenmaker of loodgieter, bijvoorbeeld.

Met deze functie kunnen buren en de lokale gemeenschap suggesties doen.

Als uitbreiding van de functie Aanbevelingen in buurten, is er ook een favoriete peiling van buurten waarmee buren kunnen stemmen op hun favoriete plaatsen en bedrijven in een gebied, zoals restaurants en parken.

Er zijn buurtrichtlijnen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat interacties tussen buren vriendelijk, inclusief en relevant blijven.

Neighborhoods heeft moderators die de Neighborhoods Guidelines gebruiken om posts en commentaren in de Neighorhoods-feed te beoordelen. Facebook zegt dat als een post of opmerking in strijd is met de gestelde richtlijnen, de moderators actie kunnen ondernemen door de post te verbergen, die vervolgens wordt beoordeeld door Facebook Community Operators.

Als het bericht de Facebook-communitynormen schendt, zegt Facebook dat het uit Neighborhoods wordt verwijderd.

Als je je eenmaal bij Facebook Neighborhoods hebt aangemeld, kun je kiezen of je alleen lid wordt van je eigen Neighborhood, of ook voor Near Neighborhoods.

Wanneer u zich aansluit bij uw eigen buurt, of een nabijgelegen buurt, kunnen buren binnen hen uw berichten, buurtprofiel (inclusief uw Facebook-profielfoto, omslagfoto en naam) en uw buurt zien.

Als je iemand blokkeert op Facebook of Buurten, wordt hij of zij niet geïnformeerd. Facebook zegt ook dat wanneer iemand die je hebt geblokkeerd, is aangemeld bij Facebook, ze je niet kunnen vinden in de buurtlijst.

Het is vermeldenswaard dat Facebook zegt dat: "Uw activiteit en informatie in buurten kunnen worden gebruikt om uw ervaring op Facebook-producten te personaliseren, inclusief advertenties die u mogelijk te zien krijgt. Dit betekent dat uw activiteit op Facebook van invloed kan zijn op wat u in buurten ziet, en uw activiteit in buurten kan van invloed zijn op wat u elders op Facebook-producten ziet. "

U kunt meer grenzen aan Facebook Gegevensbeleid uit te lezen hier .

Facebook Neighborhoods is momenteel beschikbaar in Canada. Het zal binnenkort Amerikaanse steden "selecteren", maar Facebook specificeert nog niet welke steden.

Er wordt momenteel niets gezegd over het VK.

Geschreven door Britta O'Boyle.