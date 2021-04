Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook heeft een aantal nieuwe audio-gebaseerde ervaringen aangekondigd. Ze worden de komende maanden uitgebracht en zijn bij de lancering beperkt tot geselecteerde gebruikers. Het sociale netwerk probeert duidelijk verder te concurreren met de sociale audio-app Clubhouse door deze nieuwe upgrades op zijn platform aan te kondigen.

De eerste nieuwe functie heet Live Audio Rooms. Het zal deze zomer voor iedereen beschikbaar zijn, maar het wordt als test eerst uitgerold naar groepen en publieke figuren. Uiteindelijk komt het naar Messenger. Het idee is dat u Live Audio Rooms kunt gebruiken om audiodiscussies te hosten en zelfs uw gesprekken op te nemen en te verspreiden. Facebook zei dat je kosten in rekening kunt brengen voor toegang tot je kamers via een abonnement of een eenmalige vergoeding. Het introduceert ook een Audio Creator Fund om "opkomende audiomakers te ondersteunen".

Als een uitbreiding van Live Audio Rooms, stelt Facebook je in staat om je gesprekken aan te nemen en ze om te zetten in Soundbites, nog een nieuwe audiofunctie waarmee je eenvoudig korte clips kunt maken en delen. Er zal zelfs een TikTok-achtige feed zijn om Soundbites te promoten. Facebook omschreef Soundbites als "creatieve audioclips voor het vastleggen van anekdotes, grappen, momenten van inspiratie, gedichten en vele andere dingen die we ons nog niet hadden kunnen voorstellen". Het is van plan Soundbites de komende maanden te testen met geselecteerde makers.

Soundbites zijn toegankelijk in de nieuwsfeed en je kunt ze opnemen in een aparte tool op Facebook, die ook wel een geluidsstudio in je zak wordt genoemd.

Geschreven door Maggie Tillman.