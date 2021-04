Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook heeft een experimentele web-app gelanceerd als onderdeel van een openbare bètatest. Het heet Hotline en stelt gebruikers (of "hosts") in staat om met een publiek te spreken, dat vragen kan stellen via tekst of audio, zoals gerapporteerd door TechCrunch .

U kunt de Hotline-website hier bezoeken. Hotline is beschikbaar voor gebruikers in de VS en staat inloggen via Twitter toe, maar het heeft een wachtlijst en een manier waarop je je kunt aanmelden om je eigen show of sessie te hosten. Hotline heeft nog geen mobiele app, maar een iPhone-app zou in de maak zijn.

Hotline wordt omschreven als een Q & A-product en een mix van Clubhouse en Instagram Live . Maar in tegenstelling tot Clubhouse kunnen gastheren vragen uit de wachtrij verwijderen en zelfs mensen uit hun sessie verwijderen. of mensen uit hun hotlinesessie verwijderen. In deze eerste testfase modereren Facebook-medewerkers naar verluidt evenementen en verwijderen ze iedereen die de gemeenschapsnormen en servicevoorwaarden van Facebook schendt.

De experimentele app-ontwikkelingsafdeling van Facebook, het NPE-team, werkt al sinds februari aan Hotline.

Het heeft zelfs een verklaring vrijgegeven om te bevestigen dat het nu Hotline test. De groep zei dat het "hoopt te begrijpen hoe interactieve, live multimedia Q & As mensen kunnen helpen om te leren van experts op gebieden als professionele vaardigheden, net zoals het die experts helpt bij het opbouwen van hun bedrijf".

Geschreven door Maggie Tillman.