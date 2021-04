Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook introduceert een Feed Filter Bar-functie waarmee je nauwkeuriger controle hebt over je nieuwsfeed. Het laat je in feite berichten chronologisch zien - of op meest recent, in de volgorde waarin ze zijn gepost - door simpelweg weg te schakelen van de gebruikelijke algoritmische feed.

Technisch gezien heeft het bedrijf gebruikers de mogelijkheid geboden om feeds te sorteren op meest recent, maar het heeft het begraven in een instellingenmenu. Facebook heeft afgelopen oktober ook een favorietenfunctie gelanceerd waarmee gebruikers tot 30 vrienden en paginas kunnen selecteren, zodat Facebook dat kan doen. geef berichten van hen weer in een aparte feed. Nu staan Favorieten en Recent centraal - bovenaan de nieuwsfeed in aparte tabbladen.

Standaard gebruikt de nieuwsfeed van Facebook een proces met de naam rangschikking om u berichten te tonen waarvan het sociale netwerk denkt dat ze relevant voor u zijn. Maar Facebook rolt nu wat het de Feed Filter Bar noemt uit. Hiermee kunt u eenvoudig schakelen tussen drie verschillende nieuwsfeedopties:

Home (of Top Stories): de algoritmisch afgestemde nieuwsfeed van Facebook, waar deze bepaalt welke populaire berichten je het eerst laat zien.

de algoritmisch afgestemde nieuwsfeed van Facebook, waar deze bepaalt welke populaire berichten je het eerst laat zien. Favorieten: een nieuwsfeed die berichten toont van uw "favoriete" 30 vrienden en paginas. (Ga hierheen om te leren hoe u favorieten beheert.)

een nieuwsfeed die berichten toont van uw "favoriete" 30 vrienden en paginas. (Ga hierheen om te leren hoe u favorieten beheert.) Recent: een chronologische nieuwsfeed met recente berichten die door uw vrienden en paginas zijn gedeeld, in de volgorde waarin ze zijn gepost.

Het idee is dat u met de feedfilterbalk de inhoud die door al uw vrienden en paginas met u wordt gedeeld, beter kunt verkennen. Als u bijvoorbeeld alleen recente berichten wilt zien, kunt u uw nieuwsfeed sorteren om uw recente feed te zien. Dit betekent dat je recente berichten ziet van de mensen en paginas die je volgt, maar dat je hun nieuwste berichten eerst ziet. Als alternatief kunt u berichten van uw favoriete vrienden zien.

Opmerking: Facebook zei dat je favorieten op elk moment kunt bijwerken. (Ga met de naar beneden wijzende pijl naar Instellingen en privacy> Voorkeuren voor nieuwsfeeds> Beheer favorieten. Om een favoriet te selecteren, klikt u op het sterpictogram naast een vriend of pagina.)

Deze Feed Filter Bar is wereldwijd gelanceerd op 31 maart 2021 voor de Android-app van Facebook en zal "in de komende weken" in de iOS-app verschijnen.

Het is onduidelijk of het beschikbaar zal zijn op de webversie van Facebook.

De feedfilterbalk wordt weergegeven voor alle Facebook-gebruikers wanneer deze wordt uitgerold, maar als u deze gedurende een periode van zeven dagen niet opent (door te schakelen tussen het tabblad Favorieten of Recent), kan deze uit uw weergave verdwijnen. Om het te vinden, veegt u opnieuw omhoog in de nieuwsfeed en verschijnt het opnieuw.

Bekijk de blogpost van Facebook of de ondersteuningshub voor meer informatie.

Geschreven door Maggie Tillman.