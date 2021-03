Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn meerdere meldingen op Twitter dat WhatsApp , Instagram en Facebook Messenger niet werken. Alle drie de services lijken te lijden onder een storing. Het is echter mogelijk dat Facebook zelf nog steeds actief is.

Redacteuren bij Pocket-lint, zowel in het VK als in de VS, melden dat ze geen berichten kunnen verzenden of WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger kunnen gebruiken. Het uiterlijk van foutmeldingen lijkt echter te variëren, aangezien Instagram een "5xx Server Error" laat zien of dat het de feed niet kan verversen, terwijl WhatsApp en Messenger een klokpictogram tonen naast berichten die niet worden afgeleverd.

Als je de status van deze services wilt controleren om te zien wanneer ze weer normaal zijn, ga dan naar een site als Down Detector:

U zult zien dat al deze sites grote rode pieken vertonen die duiden op een storing die kort na 13:00 ET op 19 maart 2021 begint:

Hoewel we niet hebben gemerkt dat Facebook down is, geeft Down Detector aan dat ook Facebook problemen ondervindt. We hebben contact opgenomen met Facebook voor een opmerking over wat er gebeurt en zullen verslag uitbrengen wanneer we meer te weten komen.

We raden aan om Twitter te controleren om te zien of Facebook een aankondiging doet.

Geschreven door Maggie Tillman.