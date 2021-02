Facebook gaat terug op het verbod op nieuwsinhoud in Australië

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook is teruggekomen op zijn verbod op het delen van nieuwsinhoud in Australië.

De verhuizing kwam tot stand vanwege een ontwerp van Australische wetgeving die is ontworpen om platforms zoals Facebook en Google te dwingen te betalen voor nieuwsinhoud - om "gelijke kansen" te creëren voor uitgevers die hun winsten hebben zien wegglijden. Verschillende andere landen hebben met het idee van soortgelijke wetgeving gespeeld, dus het is interessant om te zien wat er in de toekomst gebeurt.

Google had ook gedreigd zijn zoekmachine uit Australië te blokkeren, maar in plaats daarvan sloot het overeenkomsten met het Australische mediabedrijf Nine Entertainment, Seven West Media en, met name, News Corporation, eigendom van Rupert Murdoch.

In wezen komt dit neer op een argument over de vraag of Facebook of Google mensen alleen in staat stellen om naar inhoud elders te linken of dat ze echt profiteren van het effectief publiceren van de inhoud zelf.

In werkelijkheid zijn de dingen natuurlijk niet zo eenvoudig, maar linken naar andere inhoud wordt beschouwd als een sleutelprincipe van internet en zou mogelijk bredere implicaties hebben gehad.

De Australische penningmeester Josh Frydenberg voerde de afgelopen week gesprekken met Mark Zuckerberg van Facebook en de directeur van Facebook Australis William Easton, met als resultaat dat het verbod "in de komende dagen" zal eindigen. Het verbod is pas afgelopen donderdag ingevoerd en de ongepaste aflevering heeft zeker een nadelig effect gehad op de reputatie van Facebook in Australië en daarbuiten.

Als onderdeel van de overeenkomst en wetswijzigingen zal Facebook een bijdrage moeten leveren aan de lokale journalistiek, maar het is duidelijk dat de Australische regering een compromis heeft moeten sluiten.

Facebook gaf vervolgens de volgende verklaring af van Campbell Brown, hoofd van Global News Partnerships bij Facebook: "Na verdere besprekingen met de Australische regering zijn we tot een overeenkomst gekomen die ons in staat stelt de uitgevers te steunen die we willen, inclusief kleine en lokale uitgevers. .

"We herstellen de komende dagen nieuws op Facebook in Australië. In de toekomst heeft de regering verduidelijkt dat we de mogelijkheid behouden om te beslissen of er nieuws op Facebook verschijnt, zodat we niet automatisch aan gedwongen onderhandelingen worden onderworpen.

"Het is altijd onze bedoeling geweest om journalistiek in Australië en de rest van de wereld te steunen, en we zullen wereldwijd in nieuws blijven investeren en ons verzetten tegen pogingen van mediaconglomeraten om regelgevingskaders te ontwikkelen die geen rekening houden met de echte waarde-uitwisseling tussen uitgevers en platforms. zoals Facebook. "

Facebook beweert dat het niet echt profiteert van nieuwsinhoud, maar als je naar iemands nieuwsfeed kijkt, is het duidelijk dat het gebrek aan het delen van nieuwsinhoud Facebook minder aantrekkelijk maakt.

Apple-chef Tim Cook bekritiseerde onlangs Facebook en andere sociale netwerken en noemde ze "leveranciers van nepnieuws en venters van verdeeldheid" in een recente toespraak.

