Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook kondigde woensdag aan dat het Australische gebruikers begint te beperken in het bekijken of delen van nieuws. Het sociale netwerk kwam tot deze beslissing vanwege een wetsvoorstel in het land dat tot doel heeft Facebook te verplichten nieuwsuitgevers te betalen voor inhoud. Dit is wat u moet weten.

Facebook reageert op mogelijke regelgeving door nieuws in Australië te blokkeren

Het voorkomt dat Australische gebruikers en uitgevers nieuws bekijken / delen

Google heeft een andere beslissing genomen in reactie op de voorgestelde wet in Australië

Facebook voorkomt dat Australische gebruikers toegang krijgen tot nieuws op Facebook, en het blokkeert Australische Facebook-paginas om nieuws te delen. Facebook geeft de Australische News Media Bargaining Code , een controversieel stuk wetgeving, de schuld van zijn besluit om nieuws in het land te blokkeren.

Kortom, nieuwsuitzendingen zeggen dat ze gecompenseerd moeten worden voor artikelen die op online platforms zoals Facebook en Google worden getoond. Volgens de voorgestelde wet van Australië zouden nieuwsuitzendingen met Facebook en Google kunnen onderhandelen over compensatie voor nieuwsinhoud die op hun platforms wordt getoond. In een FAQ over de wetgeving wordt vermeld dat de code is gemaakt om "een onevenwichtige onderhandelingsmacht" tussen Australische nieuwsuitzendingen en online platforms aan te pakken.

Op 17 februari 2021 sloot Google , als reactie op de hangende wet, een deal met Rupert Murdochs News Corp, om ervoor te zorgen dat het nieuws van die organisatie in Australië kon laten zien. Facebook heeft echter besloten te voorkomen dat Australiërs nieuwslinks over de hele wereld delen. Houd in gedachten dat de beslissing van Facebook komt te midden van toenemende spanningen tussen socialemediagiganten en regeringen die proberen de technische industrie te reguleren.

Facebook zegt dat 4 procent van de gebruikers in Australië nieuws in hun feed ziet

Het stelt dat gebruikers en uitgevers graag nieuws delen op Facebook

Het stelt dat waarde-uitwisseling met uitgevers niet in zijn voordeel is

Facebook zei dat het een andere beslissing had genomen dan Google, omdat het weergeven van nieuws op zijn platform "minimale" voordelen heeft. Het beweerde dat nieuws minder dan 4 procent uitmaakt van de inhoud die gebruikers in hun nieuwsfeed zien. Volgens een rapport uit 2020 van het News and Media Research Centre van de Universiteit van Canberra in Australië gebruikt ongeveer 39 procent van de Australiërs Facebook om nieuws te lezen.

Facebook beweert ook dat het anders is dan Google, omdat gebruikers en uitgevers ervoor kiezen nieuws op Facebook te posten. Hier is hoe William Easton, algemeen directeur van Facebook Australië en Nieuw-Zeeland, de mening van het sociale netwerk uitlegde in een blogpost van 17 februari 2021:

"Google Zoeken is onlosmakelijk verweven met nieuws en uitgevers bieden hun inhoud niet vrijwillig aan. Aan de andere kant kiezen uitgevers er vrijwillig voor om nieuws op Facebook te plaatsen, omdat ze hierdoor meer abonnementen kunnen verkopen, hun publiek kunnen vergroten en hun advertentie-inkomsten kunnen vergroten. en zoals we de Australische regering al maandenlang duidelijk hebben gemaakt, is de waarde-uitwisseling tussen Facebook en uitgevers in het voordeel van de uitgevers. "

Onnodig te zeggen dat de beslissing van Facebook kritiek krijgt van over de hele wereld, ook van Australische nieuwsmedia en politici. De Australische premier Scott Morrison zei in een Facebook-bericht dat de acties van het sociale netwerk even "arrogant als teleurstellend waren".

Australische gebruikers kunnen geen nieuws delen en bekijken

Ban omvat Australische of internationale nieuwsinhoud

Dit kan elders gebeuren als landen proberen Facebook te reguleren

Facebook zei dat Australische gebruikers worden geblokkeerd voor het delen en bekijken van Australische of internationale nieuwsinhoud op het sociale netwerk.

Hoewel internationale uitgevers nog steeds nieuwsinhoud kunnen posten, kunnen links en berichten niet worden gedeeld door een Australisch publiek. Australische gebruikers die nieuws proberen te delen, zien al een waarschuwing over de beperking en dat dit een reactie is op de Australische overheidswetgeving.

Ondertussen mogen Australische uitgevers geen inhoud meer delen of posten op Facebook-paginas. Sommige gebruikers die de Facebook-pagina van een Australisch nieuwscentrum bezoeken, zien geen artikelen meer weergegeven. Het punt is dat Facebook niet zegt hoe het een nieuwsuitgever definieert. Als gevolg hiervan zijn er berichten dat sommige Facebook-paginas ten onrechte zijn geblokkeerd, maar Facebook heeft gezegd dat het eraan werkt om die fouten te corrigeren.

De nieuwe beperkingen zijn woensdag in Australië begonnen

De beperkingen voor het delen van nieuws van Facebook in Australië zijn op woensdag 17 februari 2021 van start gegaan.

Geschreven door Maggie Tillman.