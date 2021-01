Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sociale netwerken kunnen zijn hoe u zich in de toekomst op nieuwsbrieven abonneert. Facebook werkt bijvoorbeeld naar verluidt aan een nieuwsbriefproduct.

De New York Times beweerde dat Facebook onafhankelijke schrijvers probeert te berechten en denkt dat het aanbieden van nieuwsbrieffuncties schrijvers zal aantrekken die een aanhang op het platform willen opbouwen. Het kan hen ook helpen bij het beheren van e-maillijsten en het beheren van hun betaalde abonnementen. Het kan journalisten zelfs helpen een extra inkomen te verdienen.

Het product wordt beschreven als nog in de beginfase, maar leidinggevenden hopen kennelijk de nieuwsbrieven-tools deze zomer te lanceren.

Ondertussen heeft Twitter de afgelopen week nieuwsbriefrivaal Revue overgenomen, wat aangeeft dat het ook van plan is om in de nieuwsbriefabonnementen te stappen.

Met nieuwsbrieven hebben schrijvers en journalisten natuurlijk de volledige controle over hun werk en kunnen ze direct winst maken, zonder dat ze door een traditionele publicatie hoeven te werken. Maar net zoals iedereen een podcast kan maken, kan iedereen een nieuwsbrief maken, dus er is ook veel potentieel voor gewone gebruikers.

Stel je voor dat je een eigenaar van een klein bedrijf bent op Facebook en Twitter en een nieuwsbrief naar je volgers of klanten wilt sturen om ze op de hoogte te houden.

Facebook kan ervoor kiezen om de toegang tot nieuwsbrieven te beperken tot pagina-eigenaren, maar er is op dit moment nog weinig bekend. Het is gewoon duidelijk dat het de afgelopen jaren heeft geprobeerd zijn nieuwsinspanningen op te voeren , en nieuwsbrieven lijken een natuurlijke uitbreiding. We hebben contact opgenomen met het sociale netwerk voor meer informatie en zullen u laten weten of we meer te weten komen.

Geschreven door Maggie Tillman.