(Pocket-lint) - Facebook zal alle Britse accounts overzetten naar de Amerikaanse jurisdictie in het licht van de terugtrekking van het land uit de Europese Unie.

Dat betekent dat Britse Facebook- gebruikers vanaf 2021 zullen worden overgeschakeld naar Amerikaanse overeenkomsten en onder toezicht zullen staan van het hoofdkantoor van de socialemediagigant in Californië in plaats van Ierland, zoals momenteel het geval is.

En accounts profiteren mogelijk niet langer van de strengere privacywetten die door de EU worden gehandhaafd.

"Net als andere bedrijven heeft Facebook wijzigingen moeten aanbrengen om te reageren op de Brexit en zal het de wettelijke verantwoordelijkheden en verplichtingen voor Britse gebruikers overdragen van Facebook Ierland naar Facebook Inc.", zei het bedrijf tegen Reuters.

Het voegde eraan toe dat er geen verandering komt in de aangeboden "privacycontroles of -diensten", maar ging niet in op juridische bescherming.

De privacywetgeving van de EU geeft gebruikers meer controle over alle gegevens die erop staan, vooral omdat de AVG-regels werden gehandhaafd voor alle lidstaten van de Europese Unie. Het VK zal niet langer verplicht zijn om de EU-regels te volgen wanneer de overgangsperiode afloopt op 1 januari 2021, nadat het de Unie formeel heeft verlaten op 31 januari 2020.

Net als Facebook zal Google ook Britse gebruikers verschuiven naar Amerikaanse overeenkomsten , en naar verwachting zullen andere Big Tech-merken volgen.

De Britse regering moet haar eigen richtlijnen voor gegevensprivacy nog volledig uitwerken.

Geschreven door Rik Henderson.