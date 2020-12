Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook heeft Collab gelanceerd, een muziekmakende app die het afgelopen mei voor het eerst in bèta begon te testen op uitnodiging.

Met Collab kunt u korte muziekvideos maken door maximaal drie videos te combineren. Elke video kan bijvoorbeeld van een artiest zijn die een andere rol speelt, en dan laat Collab je alle verschillende delen in één video plaatsen, die vervolgens kan worden gedeeld met een openbare feed zodat andere mensen deze kunnen bekijken en opnieuw kunnen mixen.

Je kunt zelfs een deel opnemen en twee andere delen combineren die je vindt in de Collab-feed die andere mensen hebben gepost. Of je kunt drie clips van vreemden mixen en zelf niets maken. Elke gebruiker wordt gecrediteerd voor zijn bijdragen en alles wordt eenvoudig gesynchroniseerd met de ingebouwde tools van Collab.

Hier is hoe de app in principe werkt:

Open Collab. Je ziet meteen een feed met "collabs".

Collabs zijn drie op elkaar gestapelde videos die tegelijk worden afgespeeld.

Elke collab duurt maximaal 15 seconden en wordt op een loop afgespeeld. Je kunt op elke rij van een collab vegen om een nieuwe video in te wisselen. Terwijl u veegt, worden de videos synchroon afgespeeld.

U kunt uw eigen opnames bijdragen aan elke samenwerking.

Nadat je een collab hebt geveegd of opgenomen, publiceer je deze in de feed. Of maak een geheel nieuwe collab vanaf het begin van elk nummer dat je wilt. Publiceer naar de Collab-feed als je klaar bent en de community kan hun opnames toevoegen. Alles wat je op Collab plaatst, is beschikbaar voor anderen. Voeg videomakers toe aan je favorieten, zodat je kunt meedoen wanneer ze iets posten.

De app is niet geïntegreerd met Facebook, maar je kunt wel collabs delen met je Instagram-verhaal en TikTok. Als dit je interesseert, is Collab nu beschikbaar voor iPhone-gebruikers. Het is gratis te downloaden in de Apple App Store.

Geschreven door Maggie Tillman.