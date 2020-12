Facebook komt terug op het idee dat het zou kunnen worden opgebroken door Amerikaanse toezichthouders

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nadat gisteren het nieuws brak dat Facebook zou kunnen worden opgebroken door de Amerikaanse toezichthouder, heeft het sociale netwerk teruggeslagen in een blogpost.

Concreet lijkt de Federal Trade Commission (FTC) te proberen de spin-off van Instagram en WhatsApp af te dwingen - ondanks het feit dat ze die transacties in 2012 en 2014 hebben goedgekeurd toen zowel Instagram als WhatsApp veel kleinere entiteiten waren. Daarnaast werd de WhatsApp-transactie ook gecontroleerd door de Europese Commissie.

Jennifer Newstead, vice-president en general counsel bij Facebook, zegt over de verhuizing van de FTC : "Nu, vele jaren later, zonder rekening te houden met de gevestigde wetgeving of de gevolgen voor innovatie en investeringen, zegt het bureau dat het het bij het verkeerde eind heeft en wil Behalve dat het een revisionistische geschiedenis is, is dit simpelweg niet hoe de antitrustwetten zouden moeten werken.

"Geen enkele Amerikaanse antitrust-handhaver heeft ooit een dergelijke zaak aangespannen, en dat is niet voor niets. De FTC en de staten hielden jarenlang stand terwijl Facebook miljarden dollars en miljoenen uren investeerde om Instagram en WhatsApp te maken in de apps die gebruikers tegenwoordig gebruiken. En met name stemden twee FTC-commissarissen tegen de actie die de FTC vandaag heeft ondernomen. "

Sterke woorden inderdaad. Newstead stelt ook dat Facebook een sterke concurrentie heeft: "We evolueren, innoveren en investeren constant in betere ervaringen voor mensen tegen concurrenten van wereldklasse zoals Apple, Google, Twitter, Snap, Amazon, TikTok en Microsoft. We innoveren en verbeteren constant omdat we moet.

"We hebben te maken met concurrentie in elk aspect van ons bedrijf. Dat was het geval vóór de overnames van Instagram en WhatsApp en is nog steeds zo. Met zoveel rivalen kunnen onze klanten op elk moment kiezen om over te stappen naar een ander product of andere dienst - en soms doen ze dat ook. . De rechtszaken negeren deze realiteit. "

Newstead maakt ook het goede punt dat Instagram volledig is aangedreven door Facebook: "Toen Facebook Instagram kocht, had het ongeveer 2% van de gebruikers die het vandaag heeft, slechts 13 werknemers, geen inkomsten en vrijwel geen eigen infrastructuur." Hoewel de post ook probeert deze parallel te trekken met WhatsApp, is het effect niet zo ingrijpend geweest, hoewel je niet kunt beweren dat het dezelfde entiteit is die Facebook in 2014 kocht.

Geschreven door Dan Grabham.