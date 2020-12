Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amerikaanse federale antitrustautoriteiten en verschillende staten nemen het op tegen Facebook , met twee rechtszaken die proberen jarenlange klachten over de dominantie van het sociale netwerk recht te zetten en de aankoop van Instagram en WhatsApp ongedaan te maken .

Zowel Democratische als Republikeinse procureurs-generaal uit 48 Amerikaanse staten, waaronder New York, zitten achter een van de aangekondigde rechtszaken op 9 december 2020. De tweede aanklacht, van de Federal Trade Commission, zal naar verwachting binnenkort worden ingediend, aldus Politico . Beide rechtszaken beweren dat Facebook zijn macht en middelen illegaal heeft gebruikt om de concurrentie te onderdrukken en uit te kopen.

"Al bijna een decennium gebruikt Facebook zijn dominantie en monopolistische macht om kleinere rivalen te verpletteren en de concurrentie uit te schakelen", zei procureur-generaal Letitia James in New York woensdag. "Facebook gebruikte enorme bedragen om potentiële rivalen te werven voordat ze de dominantie van het bedrijf konden bedreigen."

Aanklagers keken naar de overnames van bedrijven door Facebook, die misschien grotere rivalen zouden zijn geworden als ze niet door Facebook werden overgenomen, en hun onderzoek richtte zich ook op het gedrag van de sociale netwerken, inclusief de momenten waarop het de toegang van concurrenten tot Facebook-gebruikersgegevens afsneed. Hun zaken maken duidelijk dat de aanhoudende ongecontroleerde macht van Facebook een bedreiging vormt voor rivalen en Amerikanen.

De FTC noemde de praktijk van Facebook om API-toegang af te sluiten als een voorbeeld van het afzwakken van "waargenomen concurrentiedreigingen". Het gaf een voorbeeld waarin Facebook de functie voor het vinden van vrienden door Vine stopte nadat Twitter de video-app had gekocht.

Volgens onlangs onthulde interne communicatie beweert CEO Mark Zuckerberg en andere senior Facebook-managers herhaaldelijk om concurrentiedreigingen voor het sociale netwerk te blokkeren, aldus onderzoekers van de House Judiciary Committee . Ze hebben naar verluidt e-mails ontdekt waarin Zuckerberg de aankoop op Instagram omschreef als "verzekering" om Facebook te beschermen.

"Een manier om hier naar te kijken, is dat wat we echt kopen tijd is. Zelfs als er nieuwe concurrenten opduiken, geeft het kopen van Instagram, Path, Foursquare, enz. Ons nu een jaar of langer de tijd om hun dynamiek te integreren voordat iemand weer dicht bij hun schaal ”, schreef Zuckerberg. "Binnen die tijd, als we de sociale mechanismen die ze gebruikten integreren, zullen die nieuwe producten niet veel grip krijgen, omdat we hun mechanica al op schaal hebben geïmplementeerd."

Zuckerberg zei ook dat Facebook "altijd gewoon concurrerende startups kan kopen". In interne gesprekken over de WhatsApp-deal zeiden Facebook-executives dat de fusie nodig was om "onze positie te versterken" en om te voorkomen dat het kleinere bedrijf Messenger achter zich laat. "Ik haat het woord landroof, maar ik denk dat dat het beste overtuigende argument is", aldus het Huisverslag.

Andere voorbeelden zijn een deal van oktober 2013, waarbij Facebook de Israëlische startup Onavo kocht voor $ 115 miljoen. Die buy-out stelde Facebook in staat om een "early bird waarschuwingssysteem" in te zetten voor potentiële concurrenten, aldus het rapport van het Huis. Onderzoekers beweren dat Facebook gegevens van Onavo heeft gebruikt om de overname van WhatsApp te rechtvaardigen.

Facebook zou de gegevens ook hebben gebruikt om Snapchat te volgen, dat het probeerde te kopen.

Houd in gedachten dat Facebook, dat sinds vorig jaar 2,74 miljard gebruikers wereldwijd heeft, consequent heeft ontkend dat het een monopolie is van zowel het publiek als de toezichthouders. Het kocht Instagram voor $ 1 miljard in 2012 en WhatsApp voor $ 19 miljard in 2013.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en verschillende staten zullen naar verwachting ook de komende weken aanvullende rechtszaken tegen Google indienen .

Geschreven door Maggie Tillman.