(Pocket-lint) - De Britse regering heeft plannen aangekondigd voor een nieuwe technische regulator die nieuwe regels zal afdwingen voor Facebook en Google , om hun dominantie te beperken en andere, kleinere bedrijven te laten groeien.

De Digital Markets Unit zal worden gevormd als onderdeel van de Competition and Markets Authority en zal worden belast met het schrijven van een nieuwe gedragscode waaraan technologiebedrijven zich moeten houden als ze in het land willen handelen. Volgens The Guardian zal het echter niet van toepassing zijn op alle technologiebedrijven, alleen op degenen die een "strategische marktstatus" hebben.

Het is nog niet duidelijk wat dat precies betekent en welke bedrijven onder de bevoegdheid vallen, maar bedrijfssecretaris Alok Sharma verwees in zijn commentaar zowel naar Facebook als Google: "Digitale platforms zoals Google en Facebook leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie en spelen een belangrijke rol. een enorme rol in ons dagelijks leven - of het nu is om ons te helpen in contact te blijven met onze dierbaren, creatieve inhoud te delen of toegang te krijgen tot het laatste nieuws, "zei hij, volgens The Guardian.

"Maar de dominantie van slechts een paar grote technologiebedrijven leidt tot minder innovatie, hogere advertentieprijzen en minder keuze en controle voor consumenten. Ons nieuwe, concurrentiebevorderende regime voor digitale markten zal ervoor zorgen dat consumenten een keuze hebben, en dat betekent dat kleinere bedrijven dat niet zijn t naar buiten geduwd. "

Het is onwaarschijnlijk dat consumenten duidelijke voordelen zullen zien van eventuele beperkingen die aan "Big Tech" worden opgelegd - althans aanvankelijk. Het zou echter kleinere ontwikkelaars en ondernemingen in staat kunnen stellen om betere samenwerkingen aan te gaan met hun grotere tegenhangers.

Geschreven door Rik Henderson.