(Pocket-lint) - Facebook probeert het voor gebruikers gemakkelijker te maken om contact te houden met buren en te weten wat er in hun omgeving gebeurt met een nieuwe buurtfunctie vergelijkbaar met Nextdoor.

Deze nieuwe functie bevindt zich momenteel in de testfase, maar is bedoeld om Facebook- gebruikers hun adres in te laten voeren en op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen in de omgeving.

De wijkfunctie heeft ook regels voor gemeenschapsnormen waarin Facebook mensen aanmoedigt om "het schoon te houden", "vriendelijk te zijn" en "inclusief te zijn".

In 2020 is het volkomen logisch om te zien dat Facebook mensen probeert aan te moedigen om samen te blijven in hun lokale gebieden en meer intieme interacties te hebben via sociale media, nu we allemaal sociaal afstand nemen.

In een verklaring aan Bloomberg gaf een woordvoerder van Facebook commentaar op de plannen:

"Meer dan ooit gebruiken mensen Facebook om deel te nemen aan hun lokale gemeenschappen ... Om het gemakkelijker te maken dit te doen, introduceren we een beperkte test van Neighborhoods, een speciale ruimte op Facebook waar mensen in contact kunnen komen met hun buren. "

De functie werd ontdekt en gedeeld op Twitter door Matt Navarra .

U kunt uw lokale buurt selecteren + FB toestaan om uw locatie te gebruiken om berichten, groepen, marktplaatsitems + meer van uw anderen in uw buurt weer te geven



U kunt een Buurt-profiel maken voor andere gebruikers, die geen vrienden van Facebook zijn, voor meer informatie over u pic.twitter.com/P0Ys3w9d4L - Matt Navarra (@MattNavarra) 20 oktober 2020

Het lijkt erop dat gebruikers die lid worden van een buurt, berichten kunnen zien en toegang krijgen tot groepen die specifiek zijn voor dat gebied, en ook items kunnen zien die te koop zijn van mensen in de buurt.

Op dit moment wordt deze functie bètatests uitgevoerd in de Canadese stad Calgary, maar als het lukt, verwachten we dat het snel naar andere gebieden wordt uitgerold.

Geschreven door Adrian Willings.