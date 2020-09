Facebook brengt Messenger-functies naar Instagram

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook heeft aangekondigd dat het een stapel Messenger- stijlfuncties zal toevoegen aan direct messaging op Instagram .

Het voegt selfie-stickers toe, zodat Instagram-gebruikers in chats kunnen reageren met gepersonaliseerde emoji-achtige pictogrammen. Met de functie Samen kijken kunnen jij en een vriend samen Instagram-videoposts bekijken tijdens een videogesprek.

En je kunt met je Instagram-vrienden chatten via Facebook Messenger en vice versa.

Enkele van de andere functies die van Messenger zijn "geleend" zijn onder meer de verdwijnmodus, waar chats verdwijnen nadat ze zijn gezien of wanneer je een chat sluit, en chatkleuren, waar je je feed kunt personaliseren met gekleurde gradiënten.

Aangepaste emoji-reacties maken een snelkoppeling van je favoriete emojis mogelijk en je kunt inhoud doorsturen met maximaal vijf vrienden en groepen.

De update bevat ook de mogelijkheid om rechtstreeks op individuele berichten in een groep te reageren, plus messaging-besturingselementen waarmee je kunt selecteren wie je rechtstreeks een bericht kan sturen (of niet). En tot slot zijn er geanimeerde verzendeffecten beschikbaar om chats op te fleuren.

Er is geen exacte tijdschaal waarop u de update ontvangt, maar het lijkt erop dat dit afhankelijk is van uw locatie: "We introduceren deze nieuwe functies op Instagram en Messenger in een paar landen over de hele wereld, en we zullen uitbreiden binnenkort wereldwijd ", aldus Facebook in een blogpost.

Geschreven door Rik Henderson.