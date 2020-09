Hoe Accounts Center Facebook, Instagram en Messenger verenigt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook test een Accounts Center-hub die is ontworpen om zijn Facebook-, Messenger- en Instagram-eigendommen dichter bij elkaar te brengen.

Eenmalige aanmelding via Facebook, Messenger en Instagram

Cross-posts voor verhalen en posts tussen Facebook en Instagram

Betaal met Facebook Pay op Facebook, Messenger en Instagram

Accounts Center is volledig optioneel. Het is een hub waarmee u nieuwe mogelijkheden kunt instellen en er toegang toe hebt, zoals "eenmalige aanmelding", waarmee u uw login voor al uw accounts kunt verenigen. Het zal ook cross-posts stroomlijnen, zodat je hetzelfde verhaal kunt delen of op zowel Instagram als Facebook kunt posten. Later dit jaar komt Facebook Pay naar Accounts Center in de VS, dus je kunt je betalingsgegevens één keer op Facebook invoeren en vervolgens Facebook Pay gebruiken om aankopen te doen op Instagram.

"Het is lastig om van app te wisselen om dezelfde inhoud te plaatsen of om je creditcardgegevens tientallen keren in te voeren", legt Facebook uit in een blogpost . "We willen dat gemakkelijker maken en je een betere controle geven om je ervaring te beheren. Of je nu een verhaal tegelijkertijd op Instagram en Facebook wilt delen, of je Facebook-account wilt gebruiken om in te loggen op Instagram, door je Accounts Center in te stellen u om verbonden ervaringen te beheren die werken in onze apps. "

U kunt verschillende identiteiten hebben op Facebook, Messenger en Instagram

Of synchroniseer je naam en foto op Facebook, Messenger en Instagram

Nee. Facebook zei dat het gebruik van Accounts Center niet betekent dat je voor al onze apps dezelfde identiteit moet hebben. "Je kunt er nog steeds voor kiezen om bijvoorbeeld Aisha Ahmed te zijn op Facebook en @bakersdozen op je Instagram-account". Als je wilt, kun je je naam en profielfoto echter synchroniseren met de apps van Facebook. Dus als u uw naam of uw profielfoto op Facebook wijzigt, wordt deze bijgewerkt op Instagram / u kunt de automatische synchronisatie achteraf ook uitschakelen.

Wordt momenteel getest

Facebook Pay-integratie is bij de lancering niet beschikbaar



Facebook test Accounts Center in instellingen op Facebook, Instagram en Messenger. Het is nog niet voor iedereen overal verkrijgbaar om te proberen. Houd er rekening mee dat wanneer het wordt gestart, het geen Facebook Pay heeft, waarmee u aankopen kunt doen met Facebook Pay in alle eigendommen van Facebook. Dat komt later.

Geschreven door Maggie Tillman.