(Pocket-lint) - Facebook Messenger is de nieuwste service die een functie voor groepswachten biedt. De nieuwe functie, genaamd Watch Together, leeft in de berichten-app, waardoor je zowel videos van Facebook Watch als live videos van je vrienden kunt bekijken. Dit is wat u moet weten.

Dagelijks worden via Messenger meer dan 150 miljoen videogesprekken gevoerd, en dat geldt niet eens voor de ongeveer 200 miljoen videos die dagelijks via Messenger worden verzonden. Dus Facebook zei dat het met Watch Together is bedacht, zodat je virtueel in realtime kunt genieten van sommige van die videos met je vrienden:

"We hebben Watch Together gemaakt om ervoor te zorgen dat quality time doorbrengen met vrienden en dierbaren zo dicht mogelijk bij een persoonlijke ervaring lijkt. Of het nu gaat om het kijken naar een trending video, een film, een sporthoogtepunt, een tutorial over make-up of een origineel op Facebook Watch, met de functie kun je de reacties van je vrienden bekijken. "

Om de functie te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u de nieuwste versie van de mobiele Messenger-app gebruikt. Je kunt omhoog vegen tijdens een videogesprek of Messenger Room en vervolgens op de nieuwe optie Samen kijken tikken om aan de slag te gaan. Facebook stelt videos voor die u kunt bekijken, of u kunt naar een specifieke video zoeken.

Start gewoon een Messenger-videogesprek of maak een Messenger Room Veeg omhoog om het menu te openen en selecteer Samen kijken. Van daaruit kunt u een voorgestelde video voor u selecteren of er een uit een categorie kiezen.

U kunt videos bekijken met maximaal acht personen in een Messenger-videogesprek en met maximaal 50 personen in Messenger Rooms .

Watch Together wordt vanaf 14 september wereldwijd uitgerold op iOS en Android.

Ja. Watch Together is volledig gratis te gebruiken.

Geschreven door Maggie Tillman.