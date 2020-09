Messenger volgt WhatsApp bij het opleggen van doorstuurlimieten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp, eigendom van Facebook, heeft de afgelopen maanden het spel verbeterd in termen van de oorlog tegen verkeerde informatie - het stelde een limiet op doorgestuurde berichten in april.

Nu datzelfde streven te laat is gekomen bij Messenger - ook eigendom van Facebook - moest er in de tussentijd waarschijnlijk ander werk worden verricht om de functie mogelijk te maken.

Messenger is gebaseerd op een apart platform voor WhatsApp, maar Facebook heeft gewerkt aan interoperabiliteit tussen de twee, waardoor Messenger volledige end-to-end-encryptie kan krijgen, terwijl WhatsApp uiteindelijk niet aan één apparaat is gebonden . Messenger is al gecombineerd met Instagram Direct.

Messenger-berichten kunnen nu alleen naar vijf mensen of groepen tegelijk worden doorgestuurd. Het doel is om de virale verspreiding van nepnieuws, zoals complottheorieën die mogelijk schade kunnen aanrichten, te voorkomen.

Dit is natuurlijk nog nooit zo belangrijk geweest nu niet alleen de Amerikaanse verkiezingen in het verschiet liggen, maar ook omdat de huidige mondiale situatie het onderwerp is van enkele willekeurige theorieën, zoals bijvoorbeeld de totaal onware connectie met 5G.

Eerder dit jaar introduceerde Facebook tweefactorauthenticatie en eenvoudigere manieren om ongewenste berichten te blokkeren en te rapporteren.

Geschreven door Dan Grabham.