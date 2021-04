Hoe de donkere modus van WhatsApp Web te gebruiken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een fan bent van de donkere modus, dan zul je blij zijn te weten dat WhatsApp de optie van de donkere modus biedt voor zijn browserversie, WhatsApp Web .

Het bedrijf biedt ook de donkere modus aan in zijn apps voor iPhone en Android, maar deze functie heeft alles te maken met het brengen van de donkere modus naar de WhatsApp-webervaring. Hoewel er donkere modi zijn die mogelijk werken op een desktop, zal uw browser niet automatisch overschakelen naar de donkere modi.

Hier leest u hoe u het inschakelt.

Het proces kan niet eenvoudiger zijn, volg gewoon de onderstaande richtlijnen:

Open WhatsApp Web in uw browser. Als u niet weet hoe u dat moet doen, vindt u de instructies hier . Zodra het is geopend in uw browser, klikt u op het menu met drie stippen naast uw foto in de zijbalk. Selecteer Instellingen in het menu en vervolgens Thema. In Thema vind je opties voor donker en licht.

Zo eenvoudig is het, snel en gemakkelijk.

WhatsApp heeft een reeks functies, waaronder stickers en QR-codes , evenals WhatsApp Group-oproepen . Je kunt alles lezen over WhatsApp Web en Desktop en hoe je ze kunt gebruiken in onze aparte functie , evenals tips en trucs voor WhatsApp op iPhone en Android in een andere functie.

Geschreven door Chris Hall. Bewerken door Britta O'Boyle.