Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook is all-in gegaan op videovergaderingen.

Het bedrijf lanceerde Messenger Rooms, een manier om deel te nemen aan groepsvideogesprekken met maximaal 50 personen. Het is als een virtuele ontmoetingsplaats waar vrienden gewoon even binnen kunnen komen om hallo te zeggen. Het voegde ook videogesprekken toe aan Facebook Dating en livestreamingfuncties aan zowel Facebook als Instagram.

CEO Mark Zuckerberg kondigde deze functies aan in een livestream in april 2020. Hij zei dat meer dan 700 miljoen mensen dagelijks bellen via Messenger en WhatsApp. Dus Facebook verdubbelt de privécommunicatie en probeert mensen te helpen contact te maken in kleinere groepen. Dit is wat je moet weten over Messenger Rooms en de andere video-inspanningen van Facebook.

Facebook heeft een videobelfunctie uitgerold genaamd Messenger Rooms. Hiermee kunnen u en maximaal 49 anderen deelnemen aan een groepsvideogesprek, dat Facebook een "kamer" noemt. Je kunt een kamer starten vanuit Messenger, Facebook, Instagram Direct, WhatsApp of Portal, en je kunt de oproep voor iedereen openen of vergrendelen om te voorkomen dat ongenode mensen deelnemen. U kunt ook deelnemers verwijderen.

Terwijl je in een kamer bent, kun je de augmented reality-filters van Facebook gebruiken en je achtergrond veranderen in een virtuele. Facebook biedt 360-graden weergaven van exotische locaties voor achtergronden, en het werkt aan schoonheidsfilters en filters die zijn ontworpen om een donkere kamer op te fleuren.

Houd er rekening mee dat je met Zoom, een populair alternatief voor Facebook, ook kunt deelnemen aan videogesprekken met grote groepen en virtuele achtergronden kunt gebruiken .

Zo maakt u een kamer vanaf uw telefoon:

Open de mobiele Messenger-app. Tik op het tabblad Personen onder aan het scherm. Tik op Een ruimte maken. Selecteer de mensen bij wie je wilt aansluiten. Je kunt de ruimte ook delen in je nieuwsoverzicht, groepen en evenementen. Als je een chatruimte wilt delen met mensen die geen Facebook hebben, kun je een link met hen delen.

U kunt vanaf uw telefoon of computer deelnemen aan een ruimte - u hoeft niets te downloaden.

Facebook zei dat kamergesprekken niet end-to-end versleuteld zijn, in tegenstelling tot WhatsApp.

De Messenger Rooms-functie van Facebook is nu wereldwijd beschikbaar in de Facebook Messenger-app. Messenger Rooms zijn beschikbaar op alle producten van het bedrijf, inclusief Messenger en Facebook, Instagram Direct, WhatsApp en Portal.

Facebook Messenger Rooms biedt ook de mogelijkheid om live uit te zenden.

Facebook heeft ook video-updates aangekondigd voor de volgende apps:

Facebook Live herleeft een functie genaamd Live With, waarmee je iemand anders kunt uitnodigen om met je te streamen. De donatieknop komt ook naar livestreams, zodat je tijdens de pandemie geld kunt inzamelen via uitzendingen. En Facebook voegt een virtuele datumoptie toe aan Facebook Dating, waardoor je in wezen een videogesprek kunt voeren met de functie.

Instagram staat gebruikers toe om livestreams op IGTV en Instagram-verhalen te plaatsen nadat ze de uitzending hebben voltooid, en Instagram Live-streams komen eindelijk voor het eerst naar de desktop.

Ten slotte heeft Facebook Portal nu de mogelijkheid om live te gaan naar paginas en groepen.

Simpel gezegd: alternatieven voor Messenger en WhatsApp - ook die gericht op videobellen - winnen momenteel aan populariteit. Voor consumenten is er Zoom, dat inmiddels meer dan 300 miljoen studenten telt. En dan, voor teams of studenten die G Suite of Microsoft 365 gebruiken, is er respectievelijk Google Meet en Microsoft Teams. Het punt is: Facebook heeft stevige concurrentie.

Als het consumenten verslaafd wil houden aan zijn apps en diensten, dan moet het wendbaar en innovatief zijn, vooral in tijden van crisis. Facebook besteedt duidelijk aandacht aan consumenten, trends en wereldgebeurtenissen en reageert op een indrukwekkende manier. Het is geen toeval dat Messenger Rooms en deze andere videofuncties komen op een moment dat velen ze het meest nodig hebben.