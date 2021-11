Wat is Facebook Pay, waar is het beschikbaar en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook biedt een betalingssysteem, Facebook Pay genaamd, waarmee je geld naar vrienden kunt sturen, goederen kunt kopen en zelfs kunt doneren.

Facebook Pay is ontworpen om betalingen op Facebook, Messenger, Instagram en WhatsApp te vergemakkelijken. Facebook zei dat het deel uitmaakt van "voortdurende werkzaamheden om handel gemakkelijker, toegankelijker en veiliger te maken" voor zijn gebruikers.

Facebook-betaling werd aanvankelijk beschikbaar gesteld voor inzamelingsacties, betalingen van persoon tot persoon, het kopen van tickets, in-game aankopen en sommige aankopen van paginas en bedrijven op Facebooks Marketplace. Nu is het volledig geïntegreerd met Instagram en Messenger, in ondersteunde landen, en WhatsApp-ondersteuning begint ook uit te rollen.

De service, die verschilt van Facebooks Calibra- en Libra-inspanningen, is volgens Facebook "gebouwd op bestaande financiële infrastructuur en partnerschappen". Het gebruikt Stripe, PayPal en andere verwerkers om betalingen af te handelen.

Facebook Pay is ontworpen om zo eenvoudig mogelijk te zijn, dus om aan de slag te gaan, zijn geen extra apps nodig. Je kunt Facebook Pay rechtstreeks gebruiken in de app die je wilt gebruiken.

Je hebt toegang tot Facebook Pay in het instellingengedeelte van de Facebook-, Messenger- en Instagram-apps. Zodra je een betaalmethode hebt toegevoegd, kun je gemakkelijk geld naar vrienden sturen, een aankoop doen of doneren aan een goed doel.

Ga naar Instellingen en vervolgens naar Facebook Pay in de Facebook-app of website. Voeg een Betalingsmethode toe.

Tik op je profielpictogram rechtsonder in je scherm Druk op de meer knop rechtsboven (drie horizontale streepjes) Selecteer Bestellingen en betalingen Kies Betalingsinstellingen Voeg een Betalingsmethode toe

Facebook zei dat het Facebook Pay niet automatisch instelt voor de apps die je actief gebruikt, tenzij je ervoor kiest om dit te doen.

Facebook Pay ondersteunt de meeste debet- en creditcards, evenals PayPal, in ondersteunde landen.

Facebook Pay is beschikbaar in landen in Afrika, Azië-Pacific, Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, het Midden-Oosten en Noord-Amerika.

Terwijl de meeste landen ondersteuning hebben op de Facebook-app, wordt de ondersteuning voor WhatsApp, Instagram en Messenger geleidelijk uitgerold.

In het VK hebben we toegang op zowel Facebook als Instagram.

In de Verenigde Staten worden Facebook en Messenger ondersteund.

U kunt de regionale beschikbaarheid hier controleren .

Ga voor meer informatie naar pay.facebook.com.