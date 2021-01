Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook heeft een nieuwssectie, specifiek voor het vinden van belangrijk en lokaal nieuws, in de belangrijkste mobiele app.

Het heet Facebook News en wordt beschreven als een "plek op Facebook voor al het nieuws waar je om geeft", en het is in de eerste plaats bedoeld om Facebook- gebruikers meer controle te geven over hun nieuwservaring en de nieuwsverhalen die ze op het platform zien.

Hier is hoe Facebook News werkt.

Vanaf 2019 begon Facebook News te testen onder een paar honderdduizend gebruikers in de VS. In juni 2020 werd het voor iedereen in de VS beschikbaar. In augustus 2020 onthulde Facebook dat het zijn nieuwsfunctie binnen de komende zes maanden tot een jaar internationaal zou uitbreiden. Vanaf 26 januari 2021 is Facebook News ook beschikbaar voor gebruikers in het VK.

Facebook zei in een blogpost dat nieuws zou kunnen aankomen in Duitsland, Frankrijk, India en / of Brazilië, maar voorlopig is het beperkt tot de VS en het VK.

Facebook News is een tabblad in de Facebook-app voor mobiel. Het verschijnt als een bladwijzer - onder het drielijnige "meer" -menu - op mobiel. Degenen die de bladwijzer vaak bezoeken, zien Nieuws beschikbaar als een tabblad of knop in de Facebook-app.

Log in op de Facebook-app op uw mobiele apparaat. Tik op de drie lijnen in de rechter benedenhoek. Zoek "Nieuws" in uw menu. Tik op "Nieuws" U kunt ook toegang krijgen tot Nieuws door "Facebook News" in de zoekbalk van uw Facebook-app te typen en op de snelkoppeling Facebook News te tikken.

Opmerking: het bureaubladtabblad Nieuws moet nog worden geopend.

Facebook zei dat het een plek wilde bouwen waar gebruikers meer nieuws op Facebook konden vinden. Facebook News biedt daarom een breed scala aan nieuwsinhoud in vier categorieën uitgevers: algemeen, actueel, divers en lokaal nieuws.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van Facebook Nieuws:

De verhalen van vandaag: dit zijn verhalen die met de hand zijn samengesteld door een team van journalisten.

dit zijn verhalen die met de hand zijn samengesteld door een team van journalisten. Persoonlijke ervaring: u ziet nieuws op basis van wat u leest, deelt en volgt op Facebook.

u ziet nieuws op basis van wat u leest, deelt en volgt op Facebook. Onderwerpsecties: u kunt meer nieuws ontdekken in onderwerpsecties zoals zaken, entertainment, gezondheid, wetenschap en technologie, en sport.

u kunt meer nieuws ontdekken in onderwerpsecties zoals zaken, entertainment, gezondheid, wetenschap en technologie, en sport. Uw abonnementen: u kunt uw betaalde nieuwsabonnementen aan uw Facebook-account koppelen en ze openen vanuit de Facebook-app.

u kunt uw betaalde nieuwsabonnementen aan uw Facebook-account koppelen en ze openen vanuit de Facebook-app. Controle: u heeft de mogelijkheid om artikelen, onderwerpen en uitgevers te verbergen.

Facebook zei dat het originele rapportage wil erkennen, omdat het duurder is om te produceren. Dus beloont het curatieteam van journalisten, die de sectie Todays Stories van Facebook News beheren, originele verhalen door ze eerst te kiezen. Andere functies zijn onder meer nieuwswaarschuwingen, tijdige nieuwsoverzichten en gerichte meldingen.

Facebook News levert rapportages van meer dan 200 algemene nieuwsuitgevers, waaronder The Wall Street Journal, USA Today en BuzzFeed in de VS. In het VK waren er publicaties als Channel 4, Sky News, The Guardian, The Economist, The Independent, Cosmopolitan, The Daily Mail, Financial Times en The Telegraph.

Volgens The Verge en de BBC betaalt Facebook sommige uitgevers voor "voor inhoud die nog niet op het platform staat", wat een nieuwe inkomstenstroom in de branche oplevert. Facebook zei dat uitgevers die willen deelnemen, opgenomen moeten worden in de News Page Index , die het heeft ontwikkeld in "samenwerking met de industrie om nieuwsinhoud te identificeren".

Uitgevers moeten zich houden aan de uitgeversrichtlijnen van Facebook , die zogenaamd een reeks integriteitssignalen bevatten bij het bepalen van de geschiktheid van een product, inclusief verkeerde informatie - zoals geïdentificeerd op basis van feitencontroles van derden - schendingen van gemeenschapsnormen (bijv. Haatzaaiende taal), clickbait, engagement-aas , en anderen". Facebook beloofde de integriteitsstatus voortdurend te controleren om ervoor te zorgen dat aan de geschiktheidscriteria wordt voldaan.

We weten het nog niet.

Facebook heeft de volledige lijst met publicaties die zich bij Facebook News aansluiten niet vrijgegeven, waardoor ernstige bezorgdheid is geuit over het potentieel om nepnieuws te verspreiden. Maar Facebook zei dat het journalisten gebruikt om Facebook Nieuws te helpen programmeren, en er zijn onderliggende algoritmen voor het aanpassen van uw verhaalfeed. Gebruikers kunnen reageren, artikelen schrijven en artikelen verbergen, maar ze kunnen geen commentaar geven. Ze kunnen ook onderwerpen en uitgevers verbergen.

Bekijk de aankondigingsblogpost van Facebook voor meer informatie. U kunt ook meer te weten komen over Facebook News op www.facebook.com/news.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.