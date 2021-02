  Hoe een verzonden bericht op Facebook Messenger te verwijderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Facebook Messenger heeft een "niet-verzonden" -functie voor alle gebruikers. Met deze functie kun je berichten uit een gesprek verwijderen nadat je ze hebt verzonden - vergelijkbaar met wat WhatsApp je ook binnen een bepaald tijdsbestek laat doen, hoewel de WhatsApp-functie langer biedt.

Het idee is dat als je ooit het verkeerde bericht naar iemand stuurt, een typefout maakt of iets verstuurt waar je spijt van hebt, je het in Messenger kunt verwijderen. Hier is hoe de functie werkt en hoe u deze kunt gebruiken.

Allereerst moet u deze stappen uitvoeren binnen 10 minuten na het verzenden van het bericht dat u ongedaan wilt maken of verwijderen, dus u moet snel werken.

Houd het bericht dat u wilt verwijderen ingedrukt in de iOS- of Android-app Tik onderaan op Meer Selecteer Verwijderen Tik op Verzenden ongedaan maken of Verwijderen voor jou

Als u een webbrowser gebruikt:

Tik op de drie stippen links van het bericht dat u wilt verwijderen Tik op Verwijderen Tik op Verzenden voor iedereen of Verwijderen voor jou

Als je Verzenden ongedaan maken selecteert, zal Facebook Messenger je bericht vervangen door een bericht dat zegt dat het bericht niet door jou is verzonden en zal het een Verwijderd om [tijdstempel] hebben. Het niet-verzonden bericht wordt verwijderd uit de conversatie, maar ze kunnen nog steeds worden opgenomen als de conversatie wordt gerapporteerd en de ontvanger kan nog steeds zien dat je een bericht hebt verzonden en verwijderd, en kan het rapporteren, maar hij kan het niet zien wat je hebt verzonden.

Als u een bericht alleen voor uzelf wilt verwijderen, selecteert u "Verwijderen voor u" (anderen zullen uw bericht nog steeds zien met deze optie).

De niet-verzonden functie van Facebook is beschikbaar in de Facebook Messenger-app voor iOS en Android. Het is ook beschikbaar in de browser.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.