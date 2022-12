Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Epic Games heeft een leuke mobiele app voor makers uitgebracht, genaamd RealityScan. Met de gratis app, die beschikbaar is voor iPhone- en iPad-gebruikers en die eerder beschikbaar was in een gesloten bèta, kun je objecten en dingen in de wereld scannen met je telefoon en er vervolgens high-def 3D-modellen van maken.

Vergeet niet dat Epic Games Capturing Reality heeft gekocht, een fotogrammetriesoftwarebedrijf. Net als de desktopsoftware van het bedrijf combineert RealityScan 2D-beelden tot 3D-activa voor makers om te gebruiken in grafisch ontwerp, games, filmwerk en meer. Stel je voor dat je overal naartoe kunt gaan en iets kunt vastleggen met je telefoon dat je vervolgens kunt manipuleren en uploaden naar een project van eigen gebruik.

De video hieronder toont een voorbeeld van hoe je de RealityScan app zou kunnen gebruiken:





Om de app te gebruiken heb je een Epic Games account nodig, en moet je minstens 20 foto's maken van een object van alle kanten. Terwijl je je telefoon beweegt, zie je in realtime een kaart waarop je goed gefotografeerde gebieden met groene stippen ziet. Alles in geel en rood kan meer foto's gebruiken. Je kunt schakelen tussen de kaart en een full-color render. De app uploadt de beelden en lijnt ze uit in de cloud, zodat je alles in de cameraweergave kunt bekijken.





Later kun je bijsnijden, zodat je een specifiek ding kunt vastleggen en niet alles eromheen. Reflecterende of natte oppervlakken werken misschien niet, en je krijgt betere resultaten met grotere objecten. Als je klaar bent, kun je het exporteren naar Epic's 3D-platform Sketchfab voor gebruik in 3D-, VR- en AR-projecten.

RealityScan is gratis beschikbaar voor iOS- en iPadOS-gebruikers in de App Store. Volgens Epic komt er later dit jaar ook een Android-versie.

Geschreven door Maggie Tillman.