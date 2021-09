Houseparty gaat sluiten, dus je zult Zoom moeten gebruiken zoals iedereen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Houseparty werd beroemd in de begindagen van de lockdown in 2020 en bood een leuk alternatief voor bestaande videogespreksopties.

Het mooie van Houseparty was dat je met iemand kon kletsen en dat anderen binnenkwamen, meededen en dan weer vertrokken - als een feestje. Het beste was dat vrienden van vrienden - randoms - binnenkwamen, zonder de formaliteit van sommige andere videotoepassingen.

Het feest eindigt echter in oktober met Epic Games (ja, die Epic Games), waarbij de tijd wordt stilgelegd. De app is uit de appstores gehaald en in oktober wordt de service stopgezet.

Houseparty maakt deel uit van Epic Games en het team zegt dat ze werken aan manieren waarop mensen sociaal kunnen communiceren in de Epic Games-familie.

Die ervaringen, zegt het team in een blogpost, worden "op metaverse schaal" ontworpen, wat een van de redenen is waarom de Houseparty-app en -community niet langer kunnen worden ondersteund.

Voor velen was Houseparty slechts een leuke uitlaatklep tijdens pandemische lockdowns. In werkelijkheid ontdekten velen dat Houseparty niet de kwaliteit of bruikbaarheid had van de systemen die oorspronkelijk voor bedrijven waren gebouwd, maar al snel bekendheid kregen bij de consument.

Natuurlijk is Zoom het natuurlijke alternatief, maar je kunt hier een volledige lijst met alternatieve video-apps vinden .

