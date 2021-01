Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De aankomende serie The Green Planet van de BBC heeft een bijbehorende AR-app die is ontwikkeld door Kew Gardens en EE.

De serie - nu gepland voor 2022 - wordt geproduceerd door de beroemde Natural History Unit van de BBC en wordt natuurlijk verteld door Sir David Attenborough. Het is Planeet Aarde vanuit het perspectief van planten.

The Beeb zegt dat The Green Planet "de eerste meeslepende weergave zal zijn van een onzichtbare, onderling verbonden wereld, vol opmerkelijk nieuw gedrag, emotionele verhalen en verrassende helden in de plantenwereld."

De AR-ervaring zal holografische video gebruiken om de wereld te verkennen vanuit het fascinerende perspectief van planten en gebruikers meer te laten ontdekken over de onderlinge verbondenheid van het leven op aarde, aldus het consortium achter de app.

EE is ingesteld om de app te gebruiken om iets te laten zien dat Mobile Edge Computing heet en hoe het kan werken in zijn 5G-netwerk. Dit betekent dat grote groepen mensen tegelijkertijd op specifieke locaties toegang hebben tot de ervaring via holografische video met hoge resolutie - en Kew Royal Botanic Gardens is hierbij betrokken als een genoemde locatie waar dit in actie zal zijn. Anderen zullen waarschijnlijk volgen.

De app zal blijkbaar wetenschappelijk nauwkeurige digitale botanische beelden bevatten. Mensen zullen hun telefoons en apparaten kunnen gebruiken om zeldzame en exotische planten te koesteren, hun gedrag te observeren en binnen enkele seconden te kijken hoe ze groeien in stedelijke omgevingen terwijl ze de dieren zien die er tussen leven.

De volledige lijst van betrokken organisaties zijn BBC Studios, Kew Royal Botanic Gardens, Talesmith, Dimension Studios en Factory 42. Het project wordt ook ondersteund door het Department for Digital, Culture, Media and Sport.

Geschreven door Dan Grabham.