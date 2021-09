Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hulu heeft vandaag een prijsverhoging van $ 1 aangekondigd voor de twee video-on-demand (VOD) -plannen van het bedrijf: Hulu (ondersteund door advertenties), voorheen $ 5,99 per maand en Hulu (geen advertenties), die voorheen $ 11,99 per maand kostte. De nieuwe prijsstelling, $ 6,99 en $ 12,99 per maand, brengt het advertentievrije abonnement op slechts één dollar minder dan Disneys sterk gepromoot driewegbundel , die Hulu (advertentie-ondersteund) met Disney+ en ESPN+ biedt voor slechts $ 13,99 per maand in totaal.

Bob Iger, CEO van Disney, legde vorige maand in een telefonische vergadering aan investeerders uit dat het bedrijf hoopt zoveel mogelijk abonnees te converteren naar The Disney Bundle in plaats van ze vast te houden aan een individueel abonnement. lager" in vergelijking met een eenmalig abonnement.

Hulus Live TV-abonnementen blijven hetzelfde voor $ 64,99 per maand met advertenties of $ 70,99 per maand zonder, misschien een andere opzettelijke truc om meer gebruikers ertoe te brengen hun huidige service te veranderen voor een steviger, duurder bundelaanbod.

De prijsverhogingen gaan één maand vanaf vandaag in, ingaande op 8 oktober 2021.

Uiteindelijk zijn deze prijsstijgingen niet nieuw van Disney. In de afgelopen maanden heeft Disney de kosten van zijn eigen Disney+-service verhoogd van $ 6,99 per maand naar $ 7,99 per maand, en ESPN+ van $ 5,99 per maand naar $ 6,99 per maand.