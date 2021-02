Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Android-gebruikers zullen binnenkort genieten van dezelfde Matchday Experience-functies in de BT Sport-app die afgelopen september voor EE-klanten op iOS werd gelanceerd.

Vanaf morgen zal de featureset niet alleen beschikbaar zijn voor kijkers op andere mobiele netwerken, maar ook de Android-versie van de BT Sport-app . Ze omvatten Watch Together, augmented reality-functies via Manager Mode, Stadium Experience en Matchday Live, plus 360-graden camerabeelden.

Met de Watch Together-service kunnen fans een BT Sport-uitzending bekijken, zoals een live Premier League- of Champions League-wedstrijd, met maximaal drie vrienden. De app biedt een split screen-ervaring, met de wedstrijd in één box en live video van vrienden in de andere.

Elke BT Sport-klant kan anderen in een Watch Together-ruimte creëren of anderen uitnodigen.

Manager Mode voegt real-time graphics toe aan pitchactie, inclusief spelersstatistieken, namen en een minikaart. Stadium Experience geeft fans een AR-tour achter de schermen. En Matchday Live presenteert teamopstellingen, formaties en meer, ook via AR.

De laatste twee functies zullen te zijner tijd op Android-apparaten worden gelanceerd.

De Matchday Experience-functies zijn vanaf morgen, 2 februari, beschikbaar in de BT Sport-app, te beginnen met de wedstrijd Manchester United - Southampton. Het zal beschikbaar zijn tijdens bepaalde doordeweekse live-wedstrijden en de zaterdagmiddagwedstrijden van BT Sport.

Geschreven door Rik Henderson.