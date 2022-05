PS5 krijgt eigen BBC Sounds app

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De BBC heeft een eigen BBC Sounds-app voor de PlayStation 5 gelanceerd.

Britse PS5-bezitters kunnen de applicatie nu downloaden om naar de BBC-radio te luisteren, zowel live als op aanvraag.

BBC Sounds bevat ook een grote verzameling podcasts die je normaal gesproken niet op andere diensten vindt. Er zijn ook muziekmixen samengesteld door de eigen experts van de Beeb en artiesten van naam.

Er is muziek van alle genres om naar te luisteren, inclusief Radio 1 anthems en klassiek. Podcasts zijn er onder meer van de bekende interviewers Louis Theroux en Stacey Dooley.

TomTom Go-navigatie-app is een premium mobiele navigatie-app voor alle bestuurders Door Pocket-lint International Promotion · 25 mei 2022

"Recordaantallen mensen gebruiken BBC Sounds, en de lancering op PS5 maakt het nog makkelijker voor onze luisteraars om te genieten van geweldige live en on-demand radio, muziek en podcasts van de BBC," zegt Pushpa Reddy, directeur product management van de corporatie.

"Of het nu op een tv, smartphone, slimme speaker of op het web is, we willen er zijn waar en wanneer mensen willen luisteren."

De Beeb biedt nu ook een speciale BBC Sounds-app voor Sonos. Het is de enige manier voor eigenaren van Sonos-speakers om naar BBC-radio-inhoud te luisteren, sinds het zijn diensten uit de TuneIn-app heeft verwijderd. Hoe je die aan de praat krijgt, lees je hier.

Geschreven door Rik Henderson.