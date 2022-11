Wat is Arlo Safe en wat doet het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Arlo heeft in de VS een nieuwe app en apparaat geïntroduceerd die gemoedsrust geven aan wie 's avonds laat naar huis loopt.

Arlo Safe breidt de beveiligingstechnologie van het bedrijf uit naar buiten het huis - om persoonlijke veiligheid 24/7 te bieden.

Hier leggen we uit wat het is en wat het doet.

Wat is Arlo Safe?

Arlo Safe bestaat uit een app voor iOS en Android die u op uw telefoon installeert, plus een apparaat - de Arlo Safe Button - die u aan een sleutelhanger of in uw zak kunt hangen en waarmee u onmiddellijk hulpdiensten kunt waarschuwen voor uw locatie.

De app kan echter ook zonder de Button worden gebruikt, met zijn eigen one-touch noodrespons functionaliteit, plus een familie veiligheidsfunctie om de huidige locatie van familieleden te zien (die ook de app geïnstalleerd hebben) en hen hulp te sturen indien nodig.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het biedt ook functies voor botsingdetectie en reactie, die niet alleen hulpdiensten waarschuwen in het geval van een auto-ongeluk, het kan automatisch audio en video opnemen om hulpverleners te helpen een beter beeld te krijgen van wat er is gebeurd.

"Met Arlo Safe maken we gebruik van Arlo's bekroonde expertise rond slimme huisbeveiliging en intuïtief, gebruiksvriendelijk ontwerp om de meest veilige, uitgebreide veiligheidsapp te leveren die gelijke tred houdt met ons moderne, drukke leven", aldus Arlo's SVP van producten, Tim Johnston.

Wat doet de Arlo Safe-app?

Arlo Safe's one-touch noodrespons functie stelt gebruikers in staat om direct te spreken met live agents, die aan de lijn blijven tot hulp arriveert. Afhankelijk van het incident geeft de app ook kritieke informatie aan de diensten.

Met de familie veiligheidsfunctie kunnen gebruikers check-in verzoeken sturen naar geactiveerde familieleden. En kunnen gebruikers gemeenschappelijke plaatsen instellen, zoals een huis, school of kantoor, zodat meldingen kunnen worden verzonden als een familielid vertrekt of aankomt.

Wat is de Arlo Safe Button?

De Arlo Safe Button is een klein apparaat dat letterlijk een knop bevat die een gebruiker kan indrukken om in stilte om hulp te bellen.

Hoeveel kost Arlo Safe?

De Arlo Safe-app is gratis te downloaden. Sommige functies zijn gratis.

Sommige andere functies vereisen echter wel een maandelijks abonnement, met prijzen vanaf $4,99 per maand voor een individu. Een gezinsplan kost $ 9,99 per maand, terwijl een Arlo Safe and Secure Pro-plan $ 19,99 per maand kost, maar Arlo Safe en functies voor de thuisbeveiligingsproducten van het bedrijf omvat.

De Arlo Safe Button is verkrijgbaar voor $ 29,99. Als alternatief omvat een Arlo Safe Family Plan twee Buttons en een jaarabonnement op het familieplan.

Beste VPN 2022: De 10 beste VPN-aanbiedingen in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 14 september 2021 Of u nu op zoek bent naar een VPN om u online te beveiligen of geo-ontgrendelde sites, wij hebben u gedekt van NordVPN, ExpressVPN, Surfshark en meer

Meer informatie is te vinden op Arlo's eigen Amerikaanse website.

Geschreven door Rik Henderson.