Apple TV komt misschien eindelijk naar Android

(Pocket-lint) - Apple heeft al een tijdje een manier voor sommige Android-gebruikers om via browsers toegang te krijgen tot zijn Apple TV-platform op hun telefoon, maar het heeft lang nagelaten een echte app voor het platform te bieden.

Dat lijkt eindelijk te veranderen, nadat een prominente leaker met een goede staat van dienst heeft aangegeven dat Apple eindelijk een zelfstandige app plant.

ShrimpApplePro geeft geen tijdlijn aan, maar dat is geen verrassing: Apple speelt hier al een tijdje op in.

Apple TV app komt naar Android, zijn momenteel nog interne beta tests. Wordt binnenkort uitgebracht.

Oh Apple Music app voor Android wordt ook bijgewerkt - ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) 20 december 2022.

Nu Apple TV+ steeds meer een onderdeel wordt van de langetermijnplanning van Apple, is het echter logisch om gebruikers eindelijk een goede manier te geven om toegang te krijgen tot de programmering, zelfs als ze geen iPhone- of iPad-gebruikers zijn.

Er is tenslotte al een tijdje een Apple TV-app op Android TV, dus het is niet alsof het hele concept van een app buiten het Apple-ecosysteem nog steeds anathema is.

Nu Apple TV ook al beschikbaar is op onder meer spelconsoles en een reeks smart-tv's, is het te hopen dat dit een teken is dat Android-apparaten eindelijk uit de kou komen.

