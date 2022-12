Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple's muziek streaming app, Apple Music, krijgt in december een over-the-air update die een karaoke-achtige functie introduceert. Onder de naam Apple Music Sing kun je een nummer afspelen en de tekst in realtime zien terwijl het nummer wordt afgespeeld. Vergeet niet dat Spotify afgelopen juni al een karaokefunctie introduceerde. Maar het is meer een spelervaring die je stem opneemt en je prestaties beoordeelt. Hier is alles wat je moet weten over Apple Music Sing.

Wat is Apple Music Sing?

Apple Music heeft zijn ervaring met songteksten uitgebreid met een nieuwe karaoke-achtige functie, genaamd Apple Music Sing, waarmee abonnees eenvoudig kunnen meezingen met tientallen miljoenen nummers. Apple Music Sing bestaat uit twee componenten: instelbare zang en realtime songteksten. Volgens Apple kun je "meezingen met de originele zang van de artiest, de leiding nemen of het mixen op miljoenen nummers in de Apple Music-catalogus", terwijl je "meerdere tekstweergaven" ziet die je kunnen helpen "de leiding te nemen, duetten uit te voeren, back-up te zingen en meer".

Hoe gebruik je Apple Music Sing?

Apple Music Sing is later deze maand beschikbaar voor Apple Music-abonnees wereldwijd. Om te zien of het nu voor jou beschikbaar is, open je de laatste versie van de Apple Music-app en kies je een nummer om af te spelen. Terwijl het nummer speelt, zie je een tekstknop in de onderste navigatiebalk (het is een symbool van een citaat in een chatballon). Tik erop om de songtekst in real time te zien.

Je kunt het nummer meezingen met geanimeerde teksten die dansen op het ritme van de zang. Volgens Apple kunnen gelijktijdig gezongen zanglijnen onafhankelijk van de hoofdzang worden geanimeerd, zodat ze gemakkelijker te volgen zijn, terwijl meerdere zangers aan weerszijden van het scherm worden getoond om duetten of nummers met meerdere zangers gemakkelijker te kunnen zingen. Als je de zangniveaus van het nummer wilt aanpassen, hoef je alleen maar op een tekst te drukken en je ziet de volumeregelaar (hierboven afgebeeld - het heeft een microfoonsymbool met sterren). Beweeg de schuifregelaar omlaag om de zang af te zwakken.

Welke apparaten ondersteunen Apple Music Sing?

Je kunt de Apple Music Sing-functie gebruiken in de Apple Music-app op iPhone (iPhone 11 en nieuwer), iPad (zoals het model van de 9e generatie van vorig jaar) en de nieuwste Apple TV 4K. Android-apparaten ondersteunen realtime songteksten, maar laten je niet toe het stemniveau aan te passen.

Werken alle nummers met Apple Music Sing?

Nee, maar volgens Apple zal de functie wereldwijd beschikbaar zijn voor "tientallen miljoenen" nummers. Apple wil ook meer dan 50 afspeellijsten delen met nummers die "geoptimaliseerd" zijn voor de Apple Music Sing-functie. Een releasedatum werd niet genoemd, maar men kan ervan uitgaan dat deze in december samen met Apple Music Sing zullen verschijnen.

Heb je een abonnement nodig om Sing te gebruiken?

Apple Music Sing is exclusief voor abonnees van Apple Music. Voor meer informatie over Apple Music en hoeveel een abonnement kost, zie de aparte gids van Pocket-lint.

Wanneer is Apple Music Sing beschikbaar?

Apple Music Sing zal ergens in december 2022 wereldwijd beschikbaar zijn.

Wil je meer weten?

Bekijk de blogpost van Apple over Apple Music Sing voor meer details.

