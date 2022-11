VK onderzoekt Apple en Google over hun greep op apps en webbrowsers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple en Google worden beide door het Verenigd Koninkrijk onderzocht op de vraag of zij te veel controle hebben over apps en mobiel internet.

VooralApple heeft ongewenste aandacht gekregen voor de manier waarop het eist dat alle iPhone- en iPad-apps via zijn App Store worden gedownload. Nu ligt het weer op de loer, dit keer vanwege de manier waarop het aanbieders van cloudgames belet om apps beschikbaar te stellen. Er loopt ook een onderzoek naar Apple en Google over de controle die zij hebben over de mobiele webbrowsers waartoe telefoongebruikers toegang hebben.

Het onderzoek komt er na een eerste raadpleging waarin om commentaar op de situatie werd gevraagd. Er was "aanzienlijke steun voor een uitgebreider onderzoek naar de manier waarop Apple en Google de markt voor mobiele browsers domineren en hoe Apple cloud gaming beperkt via zijn App Store".

Bij de aankondiging van het onderzoek zei de Britse Competition and Markets Authority (CMA) dat "webontwikkelaars hebben geklaagd dat de beperkingen van Apple, in combinatie met de gesuggereerde onderinvestering in zijn browsertechnologie". Cloud gaming-bedrijven hebben naar verluidt ook geklaagd dat Apple "innovatie tegenhoudt en onnodige kosten toevoegt" door te verhinderen dat hun apps aan gebruikers beschikbaar worden gesteld.

Omdat apps voor cloudgames niet zijn toegestaan in de App Store, moeten diensten als Xbox Cloud Gaming via een website lopen. Zowel Apple als Google zeggen dat alle beperkingen die zij hanteren, bedoeld zijn om hun gebruikers te beschermen.

Geschreven door Oliver Haslam.