(Pocket-lint) - Autocorrectie op de iPhone is soms cool. Andere keren, kan het een totale pijn in de ... goed, laten we zeggen dat je zou willen om het uit te schakelen. Als dat gebeurt, weet dan dat het gemakkelijk is en in minder dan vijf seconden kan worden gedaan. Je hoeft alleen maar in de Instellingen-app te duiken. Hier is alles wat u moet weten.

Wat is autocorrectie op de iPhone?

Autocorrectie heet technisch gezien "Autocorrectie". Volgens Apple gebruikt deze softwarefunctie het woordenboek van uw toetsenbord om woorden te controleren terwijl u typt. Het doel is om verkeerd gespelde woorden automatisch voor u te corrigeren. Om het te gebruiken, typ je gewoon in een tekstveld op je iPhone, iPad of iPod Touch.

Hoe schakel je 'Automatisch corrigeren' uit op je iPhone?

Zorg ervoor dat je de laatste versie van iOS op je iPhone gebruikt. De onderstaande stappen werken ook op de iPad en iPod Touch.

Open de app Instellingen. Tik op Algemeen > Toetsenbord. Autocorrectie uitschakelen. Autocorrectie staat standaard aan.

Is autocorrectie anders dan voorspellende tekst?

Ja. De "Autocorrectie" functie van Apple staat los van de "voorspellende tekst" functie. Met voorspellende tekst kunt u met een paar tikken hele zinnen schrijven en aanvullen.

Terwijl je typt, zie je keuzes voor woorden en zinnen die je waarschijnlijk als volgende zult tikken. Volgens Apple doet de software tekstaanbevelingen op basis van je eerdere gesprekken, schrijfstijl en zelfs websites die je in Safari bezoekt. Om voorspellende tekst uit of aan te zetten, ga je naar Instellingen > Algemeen > Toetsenbord, en zet je Voorspelbaar uit.

Meer weten?

Kijk op de ondersteuningspagina van Apple voor meer details.

