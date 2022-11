Zo verberg je apps uit het startscherm en de zoekresultaten van je iPhone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wist je dat je apps op je iPhone kunt verbergen, zodat ze niet op je startscherm verschijnen? Je kunt ze zelfs verbergen uit de zoekresultaten op je iPhone - allemaal zonder ze te verwijderen. En om een app te vinden die je hebt verborgen, hoef je alleen maar naar de laatste pagina van het startscherm van je iPhone te vegen om de App Library te openen. Dit is wat u moet weten.

Waarom zou je een app verbergen?

Je kunt veel apps op het startscherm van je iPhone zetten, waardoor het vol komt te staan met pictogrammen. Maar Apple geeft je manieren om je startscherm te beheren en te navigeren. Je kunt apps bijvoorbeeld in mappen zetten, en je kunt ze volledig verbergen van het startscherm - zonder de app te verwijderen of je opgeslagen gegevens te wissen. Nadat je een app hebt verborgen, kun je hem nog steeds snel openen door naar het scherm van de App-bibliotheek te gaan. Maar als je het wilt verbergen voor zoekresultaten, kun je dat ook doen.

Meer daarover hieronder.

Apps verbergen op het startscherm van je iPhone

Er zijn een paar manieren om apps op je iPhone te verbergen zonder ze te verwijderen. U kunt de apps afzonderlijk verbergen of in één klap een pagina met apps verbergen.

Eén iPhone-app verbergen

Zoek de app die u wilt verbergen en houd uw vinger erop. Wanneer het menu met opties verschijnt, tikt u op App verwijderen. Zoek en selecteer de optie "App verwijderen". Selecteer de optie Verwijderen van beginscherm. Het pictogram verdwijnt van je startscherm. Je ziet hem nog wel in de App Library. De app verwijderen: Zoek het in App Library, houd het ingedrukt en selecteer Add to Home Screen.

Een pagina met apps verbergen

Houd je vinger specifiek op de puntjes onderaan je startscherm. De apps die laten zien welke pagina u momenteel bekijkt. Blijf vasthouden tot je iPhone elke pagina in één keer laat zien. Als alle apps bewegen zonder uit te zoomen, tilt u uw vinger op en tikt u opnieuw op de puntjes). Zoek de pagina met apps die u wilt verbergen. Tik op het vinkje eronder zodat het vinkje verdwijnt. Tik op Gereed in de rechterbovenhoek. Je zou de pagina's die je uitgevinkt hebt nu niet meer moeten zien. Maar de apps staan nog wel in App Library.

Zo vindt u apps in App Library

Alle verborgen apps zijn toegankelijk in App Library - een lopende lijst van elke app op je iPhone. Ga naar de allerlaatste pagina van je startscherm om de App Library te openen. Als je een verborgen app echt wilt gebruiken, kun je die vanaf hier gemakkelijk openen.

Verwijdert het verbergen van een app de gegevens ervan?

Nee. Het verbergen van een iPhone-app verwijdert de gegevens ervan niet.

Kun je een app verbergen?

Ja, u kunt de verborgen app op elk moment weer verwijderen. Om een verborgen app te deblokkeren, gaat u naar de App Library en zoekt u de app. Tik op het pictogram, houd het vast en schuif het naar links.

Hoe verberg ik apps uit de zoekresultaten van mijn iPhone?

Naast de App Library kunt u ook verborgen apps vinden door uw vinger naar beneden te slepen op het startscherm en ernaar te zoeken. U kunt echter apps uit de zoekresultaten verwijderen. Dit is handig om privacyredenen. Je hoeft alleen maar de Instellingen-app te openen en naar beneden te scrollen om op Siri en Zoeken te tikken. In het menu dat wordt geopend, scrolt u naar beneden en selecteert u de app die u wilt verbergen voor zoeken. Tik op de Show App in Search toggle zodat deze grijs wordt en uit staat.

Nu zal die app niet meer verschijnen in de zoekresultaten.

